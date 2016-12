Facebook-Gründer : Zuckerberg zeigt Tochter Max' erste Schritte im 360-Grad-Video

1 von 1 Foto: Courtesy Of Mark Zuckerberg / Ha 1 von 1

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (32) hat ein 360-Grad-Video seiner ein Jahr alten Tochter Max veröffentlicht. Das Video, in dem die Zuschauer selbst den Blickwinkel bestimmen können, soll die ersten Schritte der Kleinen zeigen.

Binnen Stunden wurde der am Freitag (Ortszeit) veröffentlichte Clip knapp neun Millionen Mal auf Facebook aufgerufen. «Als ich ein Baby war und meine ersten Schritte gemacht habe, schrieb meine Mutter das Datum in ein Babybuch. Als die Kinder meiner Schwester ihre ersten Schritte machten, nahm sie sie mit Fotos und Videos auf.

Als Max zu laufen anfing, wollte ich die ganze Szene in einem 360-Grad-Video erfassen, damit unsere Freunde und Familie das Gefühl bekommen, direkt bei uns dabei zu sein», erklärte Zuckerberg. In dem 30-sekündigen Video sieht man, wie Max direkt in die Linse blickt und dann zu Papa Mark läuft.

Facebook-Post Zuckerberg

von dpa

erstellt am 17.Dez.2016 | 15:08 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen