Einschaltquoten : ZDF-«Taunuskrimi» legt noch einmal zu

Auch der zweite Teil des ZDF-«Taunuskrimis» ist am Mittwochabend ein Quotenbringer gewesen. Der Abstand zur Konkurrenz war diesmal sogar noch größer: Im Schnitt 7,14 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr, wie Tim Bergmann und sein Ermittlerteam in «Die Lebenden und die Toten» einen Sniper dingfest machen wollen.

Der Marktanteil lag bei starken 20,6 Prozent - mehr als jeder fünfte Fernsehzuschauer guckte den Krimi. Das waren sogar noch einmal deutlich bessere Zahlen als zwei Tage zuvor beim ersten Teil, als bereits 6,06 Millionen Zuschauer (17,2 Prozent) eingeschaltet hatten.

Und die Konkurrenz zur besten Sendezeit war nicht zu verachten: Auf RTL startete zeitgleich die 14. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS). Die Castingshow mit Jurymitgliedern wie Dieter Bohlen, Michelle und H.P. Baxxter interessierte 4,57 Millionen Zuschauer (13,5 Prozent). Das waren deutlich bessere Werte als beim allerdings auch ausgesprochen quotenschwachen «DSDS»-Finale der 13. Staffel, das im Mai nur 3,6 Millionen Zuschauer (14,1 Prozent) verfolgten.

Im Ersten sahen am Mittwochabend 3,10 Millionen (9,0 Prozent) den zweiten Teil des Thrillers «Spuren der Rache» mit Heiner Lauterbach. In dem spannenden Spielfilm sucht er den Mörder seiner Frau und Tochter, die in Berlin bei einem Bombenanschlag ums Leben gekommen sind und wird bald selbst zum Gejagten. Die Zuschauerzahl lag allerdings etwas unter der zum Auftakt am Montag (3,49 Millionen Zuschauer, 9,9 Prozent).

Die neue Folge der Krimiserie «Limitless» kam bei ProSieben auf 1,80 Millionen Zuschauer (5,3 Prozent). Bei Sat.1 war zur Hauptsendezeit die Reportage «15 Dinge, die Sie über Sex wissen müssen» zu sehen. Das interessierte 1,78 Millionen Zuschauer (5,3 Prozent). Auf Vox verfolgten ab 20.15 Uhr im Schnitt 1,55 Millionen die Krimiserie «Rizzoli & Isles» (4,5 Prozent), die anschließende Folge eine Stunde später sahen 1,70 Millionen (5,1 Prozent).

Im Durchschnitt der ersten Tage des Jahres liegt das ZDF unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 14,6 Prozent auf Platz eins. Es folgt das Erste mit 10,6 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,4 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,7 Prozent), ProSieben (4,9 Prozent), Vox (4,7 Prozent), Kabel eins (3,9 Prozent), RTL II (3,1 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).

erstellt am 05.Jan.2017 | 13:48 Uhr

