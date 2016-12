Einschaltquoten : «Winnetou» verliert Fans - müder Abschluss für Meyer

Die «Winnetou»-Trilogie des Privatsenders RTL hat mit dem zweiten Teil an Fans verloren. 4,33 Millionen Zuschauer verfolgten am Dienstagabend um 20.15 Uhr den Film «Das Geheimnis vom Silbersee» nach Karl May, unter anderem mit Wotan Wilke Möhring als Old Shatterhand und Nik Xhelilaj in den Hauptrollen.

Der Marktanteil betrug 12,9 Prozent. Der erste Film in der Abenteuerreihe hatte am ersten Weihnachtstag noch 5,06 Millionen Menschen (15,4 Prozent) interessiert.

Am stärksten war am Dienstagabend zeitgleich zu «Winnetou» die Wiederholung des ARD-Krimis «Nord bei Nordwest - Der wilde Sven» aus dem Jahr 2015 mit Hinnerk Schönemann und Henny Reents - 5,18 Millionen Zuschauer (15,3 Prozent) sahen zu. Die ZDF-Komödie «Las Vegas» mit Michael Douglas kam auf 3,32 Millionen (9,8 Prozent) und die RTL-II-Reihe «Zuhause im Glück» auf 1,49 Millionen Zuschauer (4,4 Prozent).

Auf die Show «Die besten TV-Streiche by ProSieben» entfielen 1,47 Millionen (5,4 Prozent), auf die Sat.1-Fantasykomödie «Lemony Snicket - Rätselhafte Ereignisse» mit Jim Carrey 1,34 Millionen Zuschauer (4,0 Prozent) und auf das Vox-Drama «The Impossible» mit Naomi Watts 1,33 Millionen (4,0 Prozent).

Mit einer recht überschaubaren Zuschauerkulisse musste sich Moderator Ulrich Meyer zu seinem Abschied vom Sat.1-Magazin «Akte» nach rund 22 Jahren zufrieden geben: 870 000 Menschen (4,0 Prozent) schalteten um 22.15 Uhr ein. Im neuen Jahr übernimmt Claus Strunz die Moderation.

Im Jahresdurchschnitt liegt das ZDF unter den deutschen TV-Sendern aktuell mit einem Marktanteil von 13,0 Prozent auf dem ersten Platz. Es folgt das Erste mit 12,1 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,8 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (7,3 Prozent), Vox (5,2 Prozent), ProSieben (5,0 Prozent), Kabel eins (3,8 Prozent), RTL II (3,5 Prozent) und Super RTL (1,8 Prozent).

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 16:02 Uhr