Reportage : Winfried Kretschmann kämpft mit Müdigkeit in Sitzungen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (68) leidet unter einem Schlafdefizit.

Meist seien ihm höchstens sechs Stunden Nachtruhe vergönnt, sagt Deutschlands einziger grüner Ministerpräsident in der ARD-Reportagereihe «#Beckmann», die am Dienstag (25. April, 23.00 Uhr) im Programm stand. «Dann bekomme ich Schlafattacken nachmittags in Sitzungen.»

Für den Film begleitete TV-Moderator Reinhold Beckmann den Politiker mehrere Monate lang immer wieder - und erfuhr dabei einige Details aus seinem Leben.

Dass der Chef der einzigen grün-schwarzen Landesregierung über sich selbst lachen kann, macht er am Beispiel seiner Krawattenfarbe klar: «Die allermeisten Krawatten, die was Grünes haben, haben - wenn sie nicht ganz grün sind - etwas Graues oder Schwarzes.» Eine rot-grüne Krawatte habe er in den vergangenen fünf Jahren nicht gefunden. «Außer die Vereinskrawatte vom FC Augsburg, die kann ich ja wohl schlecht tragen.»

Für den Film begleitete Beckmann den Politiker auch in eine Kirche. Zum Gottesdienst gehe er nicht regelmäßig, bekennt Kretschmann. Auch wegen dienstlicher Verpflichtungen an vielen Sonntagen. Dennoch sei Religion für ihn wichtig. «Man muss immer damit rechnen, dass man als Politiker auch scheitert, weil man Dinge gut gemeint hat, aber nicht gut gemacht hat. Vor Gott scheitert man deswegen nicht.»

erstellt am 25.Apr.2017 | 08:36 Uhr