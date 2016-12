Late Night Show : Weihnachtliche Fahrgemeinschaft

Eine neue Episode von James Cordens "Carpool Karaoke" wird im Netz zum viralen Hit. Der Moderator bildet in seiner "Late Night Show" immer wieder Fahrgemeinschaften mit prominenten Beifahrern, mit denen er dann Superhits schmettert. Dieses Mal: "All I Want for Christmas" von Mariah Carey. Damit sorgt Corden dieses Mal mit Gästen wie Adele, Gwen Stefani, Lady Gaga, Elton John und Mariah Carey selbst für weihnachtliche Stimmung.

