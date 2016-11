Adventszeit : Vollversammlung der Weihnachtsmänner in Berlin

vergrößern 1 von 2 Foto: Rainer Jensen 1 von 2

Weiße Rauschebärte und rote Kutten: In Berlin haben sich mehr als hundert Weihnachtsmänner auf die Adventszeit eingestimmt - auf einer Vollversammlung.

Neben den wohlbeleibten Geschenkebringern versammelten sich am Samstag in einem Kultursaal auch etliche zartere Weihnachtsengel und Christkinder. Auf der jährlich stattfindenden Vollversammlung des Studentenwerks werden Zertifikate an Berliner Studierende vergeben, die die «Ausbildung zum Weihnachtsmann/-engel» absolviert haben.

Seit 1949 vermittelt das Berliner Studentenwerk die studentischen Weihnachtsmänner für den Heiligabend. Zuletzt hatte es über einen Rückgang an Darstellern geklagt. Waren es früher 500, sei die Zahl mittlerweile auf 200 gesunken. Die Zahl der Aufträge bleibe dagegen stabil: Erwartet werden in diesem Jahr rund 2500.

von dpa

erstellt am 26.Nov.2016 | 17:07 Uhr

