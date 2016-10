Einschaltquoten : Und es hat «Boom» gemacht: Florian Silbereisen vorn

1 von 1 Foto: Wolfram Kastl 1 von 1

Florian Silbereisen hatte zum «Schlagerboom» eingeladen, und die Zuschauer ließen sich das nicht zweimal sagen: 6,20 Millionen schalteten am Samstagabend das Erste ein, um ab 20.15 Uhr dabei zu sein.

Schlagerstars wie Andreas Gaballier, Jürgen Drews, Howard Carpendale oder Romina Power in der Dortmunder Westfalenhalle waren am Mikro zu erleben. Auch Helene Fischer war nach längerer Bühnenpause wieder mit dabei. Der Marktanteil für das Erste lag bei 21,8 Prozent. Das «Herbstfest der Volksmusik» war unter dem neuen, etwas zeitgemäßeren Namen damit der Quotensieger.

Bessere Werte hatte nur die «Tagesschau», die allein im Ersten um 20.00 Uhr auf 6,45 Millionen Zuschauer kam (23,3 Prozent).

Aber auch ZDF und RTL hatten zur Primetime ein Millionenpublikum: «Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mordfinger» erreichte im Zweiten 4,47 Millionen Zuschauer (14,6 Prozent). In der Krimigroteske muss Maximilian Brückner als Kommissar in seinem zweiten Fall den Mord an einem alten Freund aufklären. Nur ganz knapp dahinter landete auf RTL die Castingshow «Das Supertalent» von 20.15 bis 23.00 Uhr: 4,46 Millionen Zuschauer verfolgten Dieter Bohlens trockene Kommentare (15,1 Prozent) und sahen die Tränen von Co-Juror Bruce Darnell: Der zeigte Emotionen, als der 38-jährige László Varga für seine Freundin Lara den Song «You Are So Beautiful» ausgesprochen gefühlvoll interpretierte.

Sat.1 zeigte den Actionthriller «Stirb langsam - Jetzt erst recht» mit Bruce Willis als knallhartem Cop aus New York. Das wollten 1,85 Millionen Zuschauer (6,2 Prozent) nicht verpassen. Bei ProSieben lief von 20.15 bis 0.40 Uhr «Big Countdown - die 100 größten Momente und Helden der 90er». Im Durchschnitt verfolgten 990 000 Zuschauer die Show (4,1 Prozent), in der die Backstreet Boys ebenso gewürdigt wurden, wie die Modetrends, die Kate Moss einst setzte oder Oliver Bierhoffs Golden Goal im EM-Finale gegen Tschechien 1996.

"Schlagerboom"

"Supertalent"

Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

von dpa

erstellt am 23.Okt.2016 | 12:44 Uhr