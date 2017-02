Weiterdreh : Tom Beck geht mit «Einstein» in die zweite Staffel

1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

Sat.1 schickt Tom Beck (38) in die zweite «Einstein»-Staffel. Das teilte der Privatsender am Montag mit. Beck spielt in der Krimiserie den genialen Physiker Felix Winterberg, der für die Bochumer Mordkommission Verbrechern auf der Spur ist.

Die erste Staffel geht an diesem Dienstag (20.15 Uhr) mit einer Doppelfolge zu Ende. In der neuen Staffel mit zehn weiteren Fällen sollen neben Beck wie bisher Annika Ernst, Rolf Kanies und Haley Louise Jones zu sehen sein. Die Entscheidung über eine Fortsetzung der Serie sei gerade erst gefallen, sagte eine Sat.1-Sprecherin. Der Ausstrahlungstermin stehe noch nicht fest.

Die bisherigen ersten acht «Einstein»-Folgen über den verschrobenen Physikprofessor mit seiner Schwäche für Aufputschmittel hatten den Angaben zufolge bis zu 2,7 Millionen Zuschauer.

erstellt am 06.Feb.2017 | 12:07 Uhr

