Von Null auf eins : Sportfreunde Stiller setzen sich an die Charts-Spitze

Völlig neu sortiert zeigen sich die deutschen Albumcharts in dieser Woche: Fünf Neueinsteiger besetzen die ersten fünf Plätze.

An die Spitze setzen sich Sportfreunde Stiller mit «Sturm & Stille». Für die bayerische Rockband ist es bereits das dritte Nummer-eins-Album nach «La Bum» und «MTV Unplugged in New York», wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

Die US-Punkrocker von Green Day folgen mit «Revolution Radio» auf Platz zwei vor US-Sängerin Norah Jones («Day Breaks»), Rapper Fard («Bei Fame hört Freundschaft auf») und der US-Rockband Alter Bridge («The Last Hero»).

Wenig geändert hat sich dagegen in den Single-Charts. Rory Graham aka Rag'n'Bone Man («Human») behauptet die Spitze. Dahinter gibt es einen Platztausch: The Chainsmokers feat. Halsey («Closer») sind jetzt Zweiter vor DJ Snake feat. Justin Bieber («Let Me Love You»). Sia feat. Kendrick Lamar mit «The Greatest» folgt weiterhin auf der Vier und die Band Disturbed mit «The Sound Of Silence» auf der Fünf.

von dpa

erstellt am 14.Okt.2016 | 16:48 Uhr