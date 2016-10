Liebes-Aus : Sarah und Pietro Lombardi trennen sich

vergrößern 1 von 2 Foto: Britta Pedersen 1 von 2

Das Sängerpaar Sarah und Pietro Lombardi (beide 24) geht getrennte Wege. «Sie werden sich als Paar trennen», teilte das Management der beiden am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Köln mit. Details zu den Gründen wurden nicht genannt.

Das Paar hatte sich 2011 in der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» kennen- und liebengelernt. Der Fernsehsender RTL II begleitete Sarahs Schwangerschaft im vergangenen Jahr unter dem Titel «Sarah & Pietro... bekommen ein Baby». Der «Express» hatte zuerst von einer Trennung berichtet.

Pietro Lombardi schrieb auf Facebook zu der Trennung: «Wir haben eine gemeinsame Verantwortung unserem Sohn gegenüber und werden aus diesem Grund auch immer miteinander verbunden sein.» Mama und Papa seien wichtig für ein Kind.

Schon vor zwei Wochen hatte Sarah Lombardi auf Facebook angedeutet: «Ihr Lieben, wir brauchen jetzt erst einmal etwas Zeit für uns als Familie und bitten euch deshalb um Verständnis.» Am gleichen Tag postete ihr Mann ein Foto von sich und dem gemeinsamen Sohn - beide mit Schirmmütze und dem Zusatz «Mein Leben», dahinter drei Herzen.

Noch am vergangenen Sonntag war das Paar aber gemeinsam im Fernsehen zu sehen: Sie standen in einer Aufzeichnung der Vox-Kochshow «Grill den Henssler» am Herd. Mit ihrem Waffel-Cannolo besiegten sie den Koch sogar - möglicherweise war das ihr letzter gemeinsamer Fernsehauftritt.

Zuletzt kursierten Fotos, die sie mit einem anderen Mann zeigen sollen. Was blieben, sind Anschuldigungen von Fans, Sarah Lombardi sei fremdgegangen. Ein gemeinsamer Familienurlaub in Griechenland soll geplatzt sein.

Eine Krise hatte das Paar vergangenes Jahr noch überstanden: Kurz nach der Geburt ihres Sohnes Alessio im vergangenen Jahr war es zu Problemen gekommen, der Kleine musste operiert werden. Vor einem halben Jahr zeigte Sarah Lombardi ein Foto des Babys mit einer Narbe auf der Brust.

erstellt am 26.Okt.2016 | 13:18 Uhr