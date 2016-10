Liebeserklärung : Sarah Jessica Parker sind die Fehler ihres Mannes egal

vergrößern 1 von 2 Foto: Andrew Gombert 1 von 2

«Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker (51) schaut über die kleinen Fehler ihres Ehemanns hinweg. «Die Dinge, die mich stören, sind mir egal», sagte die Schauspielerin am Sonntag in der US-Sendung «Sunday Morning» über das Geheimnis ihrer Ehe.

«Ich mag ihn immer noch so sehr. Er ist die Person, die ich hoffentlich stolz mache.» Parker und ihr Schauspiel-Kollege Matthew Broderick (54) sind seit 20 Jahren verheiratet und haben drei Kinder. «Für mich ist er immer noch der Klügste und Lustigste», sagte die 51-Jährige über ihren Mann.

