Film-News : Ryan Gosling soll Neil Armstrong spielen

vergrößern 1 von 2 Foto: Mike Nelson 1 von 2

Ryan Gosling (36) wird auf den Mond geschossen: Der US-Schauspieler schlüpft nach Angaben des «Hollywood Reporter» in die Rolle des Astronauten Neil Armstrong. Die Filmbiografie über den ersten Mann auf dem Mond werde im kommenden Jahr gedreht, berichtete das Branchenblatt am Donnerstag.

Der Streifen basiert demnach auf dem 2005 erschienenen Buch «First Man: A Life of Neil A. Armstrong». Die Regie übernimmt dem Bericht zufolge Damien Chazelle, der mit Gosling schon für das Musical «La La Land» zusammengearbeitet hat. Der hochgelobte Streifen kommt Mitte Januar in die deutschen Kinos. Außerdem ist Gosling im kommenden Jahr in der Science-Fiction-Fortsetzung «Blade Runner 2049» zu sehen.

Bericht im Hollywood Reporter

von dpa

erstellt am 30.Dez.2016 | 10:20 Uhr