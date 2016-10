Nur für Fans : Robbie Williams gibt «Geheimkonzert» in Hamburg

vergrößern 1 von 2 Foto: Britta Pedersen 1 von 2

Popstar Robbie Williams (42, «Let Me Entertain You») wird am Donnerstag (3. November) ein Geheimkonzert in Hamburg geben. Wann und wo der Sänger auftreten wird, wollte sein PR-Manager Peter Goebel auf dpa-Anfrage am Dienstag jedoch nicht mitteilen. «Das ist ein Konzert nur für die Fans», sagte Goebel. Pressevertreter seien nicht zugelassen. Tickets können Hörer unter anderem bei Radio Hamburg gewinnen. Dort hieß es, 250 Fans dürften bei dem Unplugged-Konzert dabei sein. Am 4. November bringt Robbie Williams sein neues Album «The Heavy Entertainment Show» auf den Markt. 2017 will der Sänger wieder auf Tour gehen.

