Benefiz-Abend : Promis feiern bei Aids-Gala in Berlin

Kurz war es, das Schaulaufen bei der traditionellen Operngala der Aids-Stiftung in Berlin. Bei Wind und strömendem Regen zog es die mehr als 2000 geladenen Gäste schnell ins Foyer der Deutschen Oper.

Zahlreiche Prominente wie Topmodel Toni Garrn und der französische Modedesigner Jean Paul Gaultier, die sich zur Begrüßung herzlich umarmten, liefen am Samstagabend über den roten Teppich. Auch Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD), ZDF-Moderatorin Dunja Hayali und die Dragqueen Conchita Wurst waren unter den Gästen.

Zu Beginn des Festakts rief Bundespräsident Joachim Gauck dazu auf, die Anstrengungen im Kampf gegen Aids zu verstärken. Weltweit gebe es fast 37 Millionen HIV-Infizierte. Zwar habe man in Deutschland bei der Behandlung von Aidskranken und Infizierten viele Erfolge gehabt, sagte Gauck laut Redemanuskript. Doch die Krankheit dürfe nicht verharmlost werden. In anderen Teilen der Welt führe die Infektion unweigerlich in eine lebensbedrohliche Katastrophe.

Für ihr langjähriges Engagement im Kampf gegen HIV und AIDS wurden anschließend der afrikanischen Unternehmer Strive Masiyiwa und Jean Paul Gaultier mit dem «World Without Aids Award» ausgezeichnet.

Unter die Besucher des Abends mischten sich weitere deutsche Prominente: Der Schauspieler Clemens Schick, Schauspielerin Stephanie Stumph und Cathy Hummels, Moderatorin und Ehefrau des Fußball-Nationalspielers Mats Hummels, nahmen an der Benefiz-Veranstaltung teil.

Durch den Abend führte der Sänger Max Raabe, der wie alle beteiligten Künstler auf ein Honorar verzichtete. Die Einnahmen des Festkonzerts gehen an Hilfsprojekte in Deutschland und in Afrika. Im vergangenen Jahr kamen 500 000 Euro zusammen.

von dpa

erstellt am 06.Nov.2016 | 12:17 Uhr