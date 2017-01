Offenherzig : Promi-Geburtstag vom 29. Januar 2017: Heather Graham

1 von 1 Foto: Jimmy Morris 1 von 1

Berlin (dpa) - Heather Graham sagt, was sie denkt und hält mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. Im US-Wahlkampf stand die Schauspielerin auf der Seite von Hillary Clinton und äußerte sich auch nach dem Sieg Donald Trumps mit klaren Worten.

«Diese Wahl macht mich traurig», twitterte sie. «Es kommt mir so vor als habe Amerika sich entschieden, seinen schändlichen Freund zu heiraten.»

Auch über das Filmbusiness macht sich die US-Schauspielerin, die heute 47 Jahre alt wird, keine Illusionen. «Es ist total sexistisch», sagte sie 2014 im Interview mit dem Magazin «Esquire». «Wenn man sich die Filme ansieht, die heutzutage gedreht werden, dann sind 80 Prozent von ihnen über Männer.» Und fügte hinzu: «Es ist eine sexistische Welt und eine sexistische Industrie.»

Da entbehrt es nicht einer gewissen Komik, dass Heather Graham ausgerechnet als die Porno-Queen Rollergirl in Paul Thomas Andersons Kultfilm «Boogie Nights» (1997) ihren Durchbruch hatte. Mark Wahlberg spielt in dem ausgelassenen Drama den Pornostar Dirk Diggler, der in den 70er Jahren in seiner Branche ein Superstar wird.

Danach war Heather Graham immer wieder als Prostituierte, Stripperin oder sexy Lady in freizügigen Rollen («Der Super-Guru», «Hangover», «Cherry», «Austin Powers») zu sehen, obwohl sie sich selbst als eigentlich scheu beschreibt.

Die Schauspielerin sieht sich bei ihrer Rollenwahl durchaus auf großer Mission. Frauen könnten in ihren Filmen ihre Sexualität nicht so frei ausdrücken wie Männer, meint sie. «Ich mag die Vorstellung, dass einige meiner Rollen vielleicht bewusst machen, wie man über Sex eigentlich denkt», sagte sie der «Daily Mail». Sie sei aber keine verrückte Exhibitionistin.

Da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass Heather Graham die Zügel einmal selbst ganz in die Hand nimmt und ihren eigenen Film dreht. Das Ergebnis heißt «Half Magic» - Drehbuch und Regie: Heather Graham.

In der Sex-Komödie geht es um eine Frau, ihre Freundinnen - und um Sex. Heather Graham spielt als Honey auch die Hauptrolle. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen, einen festen Termin für den Kinostart gibt es allerdings noch nicht.

erstellt am 29.Jan.2017 | 00:03 Uhr

