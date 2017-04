Slumdog Millionär : Promi-Geburtstag vom 23. April 2017: Dev Patel

vergrößern 1 von 1 Foto: Richard Shotwell 1 von 1

Vor den Dreharbeiten zu seinem letzten Film, dem bildgewaltigen Indien-Drama «Lion - Der lange Weg nach Hause», hatte Dev Patel ein bisschen Bammel. Es war Nicole Kidman, die dem britischen Schauspieler gehörigen Respekt abnötigte.

«Die Vorstellung, mit ihr zu drehen, hat mir echt Angst gemacht», sagte Patel, der heute 27 Jahre alt wird, dem Magazin «Joy». «Ich bin ja nur dieser Typ aus einem Londoner Vorort. Aber Sie: WHOA, ein echter Superstar! Jetzt weiß ich, dass sie noch dazu wahnsinnig nett ist.»

«Lion» erzählt die wahre Geschichte Saroo Brierleys (Patel), der als kleiner Junge von einem australischen Ehepaar (Kidman und David Wenham) adoptiert wird und sich über 20 Jahre später in Indien auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter macht.

Patel und Kidman lieferten in «Lion» eine Top-Leistung ab. Beide Schauspieler wurden jeweils für einen Nebendarsteller-Oscar nominiert. «Ich empfinde ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit», ließ Dev Patel damals in einen Statement wissen. Bei der Preisverleihung Ende Februar ging der Schauspieler - ebenso wie Nicole Kidman - allerdings leer aus.

Knapp zehn Jahre hat Dev Patel gebraucht, um sich in Hollywood in die erste Riege zu spielen. Sein Durchbruch kam Ende 2008 mit dem preisgekrönte Sozialdrama «Slumdog Millionär» von Danny Boyle.

Patel spielt darin einen mittellosen Jungen aus den Slums, der bei der indischen Version von «Wer wird Millionär?» 14 Fragen beantwortet. Liegt er am nächsten Tag erneut richtig, knackt er den Jackpot. Die TV-Verantwortlichen sind sich sicher, einen Betrüger vor sich zu haben. Ein ungebildeter Slumbewohner könne sich unmöglich in allen Wissensgebieten auskennen. Zwei Polizisten sollen die Wahrheit aus Jamal herausprügeln. In Rückblenden wird dabei seine brutale Lebensgeschichte erzählt.

Durch das Schultheater erfuhr Dev Patel, der auch ein exzellenter Kampfsportler ist, seine Berufung. «Wir führten Shakespeare auf. Da wusste ich: Das ist es, was ich will», sagte der Brite mit indischen Vorfahren der «Gala».

Für die Dreharbeiten zu «Slumdog Millionär» war Dev Patel, der im Londoner Stadtbezirk Harrow aufwuchs, zum ersten Mal in Indien gewesen. Für «Best Exotic Marigold Hotel» (2012) kehrte er erneut dorthin zurück. In der pointierten Komödie spielt er einen quirligen Hotelbesitzer mit großem Improvisationstalent, der einigen britischen Rentnern in Indien eine neue Heimat bieten will. Ein echter Kassenhit, der eine Fortsetzung nach sich zog.

Anfang des Jahres war Dev Patel wiederum zu Dreharbeiten in Indien. «Hotel Mumbai» heißt sein neuer Film, in dem es um den tödlichen Terrorangriff im Jahr 2008 auf die Luxushotels Oberoi und Taj Mahal geht. Einen offiziellen Kinostart gibt es noch nicht.

von dpa

23.Apr.2017