Mehr als Nebenrollen : Promi-Geburtstag vom 13. Dezember: Steve Buscemi

Das waren schon komische, verhuschte, zwielichtige Typen, die Steve Buscemi zu Beginn seine Karriere verkörperte. Man sah in zumeist in Nebenrollen in Filmen von Jim Jarmusch, Quentin Tarantino und vor allem der Coen-Brüder, für die der 1957 in New York geborene Mime immer wieder vor der Kamera stand, in Meisterwerken wie «Fargo», MIller's Crossing» oder «The Big Lebowski».

Dem vermeintlichen Nebendarsteller Buscemi gelang es nicht selten, die Hauptdarsteller blass aussehen zu lassen - gegen einen solchen Typen hast du kaum eine Chance. Heute feiert Steve Buscemi seinen 59. Geburstag.

Das hätte nun immer so weiter gehen können mit den Mini-Rollen, aber dann kam der Serienboom und Buscemi wurde zum Star, und Hauptdarsteller. Mit der gefeierten Mafia-Serie «Boardwalk Empire» erlebte er seinen Karrieresprung. Für seine Rolle des Nucky Thompson, eines korrupten Bezirkskämmerers, wurde er 2011 mit einem Golden Globe ausgezeichnet.

Bei der Gelegenheit outete sich der ehemalige New Yorker Feuerwehrmann als durchaus zartbesaiteter Feingeist: «Wenn ich die Serie am Ende im Fernsehen sehe, halte ich mir bei den Morden und Schießereien immer die Augen zu», gestand Steve Buscemi damals.

von dpa

erstellt am 13.Dez.2016 | 00:01 Uhr

