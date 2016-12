Oscar-nominiert : Promi-Geburtstag vom 11. Dezember 2016: Hailee Steinfeld

1 von 1 Foto: Paul Buck 1 von 1

Hailee Steinfeld hat ihre Kino-Karriere furios mit einer Oscar-Nominierung gestartet: 14 Jahre war sie damals gerade mal alt, als sie für den Coen-Film «True Grit» (2010) als beste Nebendarstellerin unter die Top Five kam.

In «True Grit» spielt sie das Mädchen Mattie Ross, das die Ermordung des Vaters rächen will und dazu einen trunksüchtigen Marshall (Jeff Bridges) engagiert. Einen Western hatte die Newcomerin bis dahin noch nie gesehen: «In meinem Freundeskreis sind Western nicht ganz so populär. Aber nach den Dreharbeiten habe ich mir ein paar angeguckt, auch das Original von 'True Grit' mit John Wayne. Ich fand es großartig», sagte sie damals der «Frankfurter Rundschau».

Einen Western hat sie danach nicht mehr gedreht, aber über mangelnde Angebote kann die Jungschauspielerin, die heute 20 Jahre alt wird, dennoch nicht klagen. Nach einem kleinen Break stieg sie mit «Hateship Loveship» (2013) dann richtig ins Filmbusiness ein.

Nachdem sie Jeff Bridges in «True Grit» ordentlich beschimpfen durfte, ging sie in dem romantischen Drama mit Nick Nolte, dessen Enkelin sie spielt, wesentlich pfleglicher um. Allerdings schmiedet sie einen bösen Plan, um eine mögliche neue Beziehung ihres Vaters zu torpedieren. Ihm hat sie nie verziehen, dass er für den Unfalltod ihrer Mutter verantwortlich war.

Nach zwei Rachegeschichten war es Zeit für die zauberhafte Musikromanze «Can A Song Safe Your Life?» (2013) von John Carney. Hier ist sie die Teenager-Tochter von Mark Ruffalo, einem heruntergekommenen Musikproduzenten, der Keira Knightley unter seine Fittiche nimmt.

Seitdem dreht Hailee Steinfeld unaufhörlich Film auf Film. Zuletzt war sie mit der grotesk überdrehten Komödie «Pitch Perfect 2», in der eine College-A-Capella-Band im Mittelpunkt steht, in den deutschen Kinos zu sehen. Ein dritter Teil ist bereits in Planung.

Und einen Preis könnte Hailee Steinfeld demnächst auch wieder gewinnen. Für den Comig-Of-Age-Film «The Edge of Seventeen» wurde sie gerade bei den Critics' Choice Awards in der Kategorie «Best Young Actor/Actress» nominiert. In dem Comedy-Drama spielt sie eine unter Angstzuständen und Depressionen leidende Highschool-Schülerin, die ihrem Lehrer (Woody Harrelson) verkündet, dass sie sich umbringen will.

Von Anfang an wurde auch das Werbe-Potenzial des jungen Hollywood-Stars entdeckt. Sofort nach «True Grit» engagierte sie die italienischen Modemarke Miu Miu. Dies ist die auf jüngere Kundinnen zugeschnittene Kollektion aus dem Hause Prada. Auf dem roten Teppich und bei Partys zeigte sich Hailee Steinfeld von Anfang an recht modisch. Sie trägt gerne Designerkleider von Prada, Stella McCartney, Marchesa, Miu Miu, Elie Saab und Calvin Klein.

Hailee Steinfeld, Tochter einer Innenarchitektin und eines Fitness-Trainers, begann ihre Karriere als Schauspielerin bereits im zarten Alter von acht Jahren. Sie trat in einigen Kurzfilmen auf, machte Werbung und hatte Gastrollen in Fernsehserien, als «True Grit» schließlich ihr Leben vollkommen auf den Kopf stellen sollte.

