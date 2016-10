Liebe und Verrat : Promi-Geburstag vom 19. Oktober John le Carré

1 von 1 Foto: Andrej Sokolow 1 von 1

Auch erfolgreichen Autoren von Spionage-Romanenfällt es meist schwer, als ernsthafte Schriftsteller wahrgenommen zuwerden. John le Carré, der am 19. Oktober 85 Jahre alt wird, wird, ist eine seltene Ausnahme.

Seit der Brite vor fast 50 Jahren mit «Der Spion, der aus der Kälte kam» auf die literarische Bühne stürmte, gehört er zu den respektierten Autoren. Denn auch wenn in seinen Büchern Spione, Doppelagenten oder Waffenhändler agieren - das Leitmotiv der Geschichten sind immer Grundthemen des Lebens: Lügen, Liebe, Verrat. Gerade erst ist sein neuesten, autobiografisches Buch erschienen, «Der Taubentunnel: Geschichten aus meinem Leben».

Le Carré ist ein Meister der Spannung. Er erzählt von Leuten, die im Dunkeln auf ihr Schicksal warten, den Herzschlag in der Kehle.Liebende, die vom Strudel der Ereignisse auseinandergerissen werden. Arglose Menschen, die in eine Spionage- oder Mafia-Affäre stolpern. Schaffen sie es, oder schaffen sie es nicht?, ist die Frage, die den Leser immer schneller eine Seite nach der anderen umblättern lässt. Manchmal ja, manchmal nein, zuletzt immer häufiger nicht. «Ich überbringe selten gute Botschaften», sagt le Carré augenzwinkernd.

Die Kunst, Geschichten zu spinnen, wurde le Carré - mit vollembürgerlichen Namen David John Moore Cornwell - in die Wiege gelegt, wenn auch auf eher dramatische Weise. Seine Mutter, eineSchauspielerin, verschwand aus der Familie, als er fünf Jahre altwar. Sein Vater war ein Hochstapler, der zwischen erschwindeltemReichtum und Knast pendelte und sich viel später manchmal auch fürseinen Sohn, den berühmten Schriftsteller, ausgab, um Frauen zubeeindrucken. «Wir lebten ständig in Lügen», erinnerte sich le Carré. «Da hieß es, mein Vater war im Urlaub. Nur, dass er nicht im Urlaub war, sondern im Gefängnis.» Überall sah er Verschwörung und Verrat.

Dieser Lebensanfang bescherte David Cornwell eine unbändigeFantasie - und ein Streben nach Stabilität, das ihn in die Arme desbritischen Geheimdienstes trieb. In den 50er Jahren kam er unterDiplomaten-Deckmantel nach Deutschland, war als Agent aber nichtsonderlich erfolgreich. Eines Tages sollte er einen Gegenspieler vonden Sowjets bei sich zu Hause als möglichen Doppelagentendurchfühlen. «Der Russe kam, trank Wodka, spielte Cello - und sagte den ganzen Abend kein Wort. War das ein Reinfall!», erinnert er sich. Ein anderes Mal tauchte ein heldenhafter Agent von der Gegenseite, auf den er warten sollte, schlicht nie auf. Wer weiß, was aus dem Geheimdienstler Cornwell geworden wäre, doch dann kam «Der Spion, der aus der Kälte kam».

Das dünne Buch, in wenigen Wochen fieberhaft auf Papier gebannt,veränderte Cornwells Leben - und auch die Kunst des Spionageromans. Gut und Böse waren verschmolzen zu grau, die Agenten waren keine Helden, sondern Menschen aus Fleisch und Blut. «Die beste Spionage-Geschiche, die ich je gelesen habe», urteilte Genre-Veteran Graham Greene. Der Roman erschien unter dem Namen John le Carré und anfangs wusste niemand, wer sich dahinter verbarg. Als die Wahrheit ans Licht kam, war es endgültig vorbei mit dr Geheimdienstkarriere.

Stattdessen schrieb le Carré fortan über die Welt der Agenten undlandete wenige Jahre später seinen größten Erfolg mit George Smiley, dem desillusionierten Meisterspion, der ständig von seiner Frau betrogen wird und an der skrupellosen Realität seiner Branche leidet.

