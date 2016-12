Spendenaufruf vom Udonauten : Lindenberg: An Kinder in Krisengebieten denken

vergrößern 1 von 2 Foto: Tine Acke 1 von 2

Rocksänger Udo Lindenberg hat angesichts von Kriegen und Terror zu Spenden für Kinder in Krisengebieten aufgerufen. Weihnachten habe für ihn nur noch Sinn, wenn man auch an die Kinder in der Welt denke, die dringend Hilfe bräuchten, sagte der 70-Jährige in einem Interview des UN-Kinderhilfswerks Unicef.

«Immer nur das bordeigene Kind mit Geschenken zu überhäufen, finde ich daneben.» Krieg sei das Schlimmste, was einem Kind passieren könne. «Schau nur nach Aleppo. Es ist unerträglich, wie hilflos da jetzt auch schon wieder die Weltgemeinschaft versagt», sagte Lindenberg.

von dpa

erstellt am 08.Dez.2016 | 16:46 Uhr

