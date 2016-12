Video: Letzter Wunsch erfüllt : Kranker Junge stirbt in den Armen des Weihnachtsmanns

1 von 1 Foto: Facebook/Eric Schmitt-Matzen 1 von 1

Eric Schmitt-Matzens Bart hat Preise gewonnen. Anders als viele Weihnachtsmänner, die im Advent in ihr rotes Kostüm steigen, um Kindern eine Freude zu machen, muss sich der Mann aus Tennessee in den USA seine füllig-weiße Gesichtsbehaarung nicht ankleben – sie ist echt. Das ist nachzulesen in vielen amerikanischen Tageszeitungen, die derzeit über den gelernten Maschinenbauer berichten. Denn was der 60-Jährige vor einigen Wochen erlebte, ist alles andere als eine alltägliche Weihnachtsgeschichte. Und sie rührt unzählige Leser zu Tränen.

Fünfjähriger will noch einmal den Weihnachtsmann sehen

Er sei gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, als sein Telefon klingelte, erinnert sich Schmitt-Matzen in den Zeitungsberichten. „Jingle Bells“ sei sein Klingelton. Am anderen Ende sprach eine Krankenschwester. In ihrer Klinik liege ein sehr kranker, fünf Jahre alter Junge, der den Weihnachtsmann sehen wollte.

Ohne sein Kostüm anzuziehen, eilte Schmitt-Matzen ins Krankenhaus. Die Mutter des Jungen gab dem Weihnachtsmann ein Geschenk für ihren Sohn. Das solle er überreichen. Kein Familienangehöriger kam mit in den Raum auf der Intensivstation – aus Angst, die Stimmung durch Tränen zu trüben. Was in dem Krankenzimmer geschah, schilderte Schmitt-Matzen der Zeitung „Knoxville News Sentinel.“

In den Armen von Santa

Der Fünfjährige lag sehr geschwächt in seinem Bett. Schmitt-Matzen setzte sich zu ihm und überreichte das Geschenk. „Er war so schwach, er konnte das Papier kaum öffnen. Als er sah, was darin war, erleuchtete ein Grinsen sein Gesicht und er legte den Kopf zurück“, zitiert die Zeitung den 60-Jährigen.

Der Junge wusste, dass er sterben würde, doch er fürchtete sich davor, nicht zu wissen, wohin er gehen muss. „Wenn du da bist, sagst du einfach, dass du mein Nummer-Eins-Elf bist. Dann lassen sie dich mit Sicherheit rein“ versicherte der 60-Jährige dem Jungen. Der umarmte seinen Weihnachtsmann. „Kannst du mir helfen?“, fragte er noch. Als Schmitt-Matzen seine Arme um ihn legte, starb der Junge.

Den gesamten Heimweg geweint

Als die Familie des Fünfjährigen verstand, was soeben geschehen war, verließ der Mann aus Tennessee das Krankenhaus, so schnell er konnte. „Schwestern und Ärzte sehen so etwas jeden Tag. Ich weiß nicht, wie sie das aushalten“, gestand der 60-Jährige der Lokalzeitung. Den gesamten Heimweg habe er geweint. Noch Tage nach seinem Besuch im Krankenhaus habe er an nichts anderes denken können.

Dass er überhaupt wieder ins Weihnachtsmann-Kostüm steigen konnte, verdankt Schmitt-Matzen einem letzten Auftritt, den er noch absolvieren wollte. Die glücklichen Kinder dort erinnerten ihn an die schönen Seiten seiner Rolle.

von Meike Baars

erstellt am 13.Dez.2016 | 11:45 Uhr

