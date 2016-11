Leute : Konzertabbruch: Lady Gaga lobt Kanye West

1 von 1 Foto: JUSTIN LANE 1 von 1

Von 100 auf null: Der sonst so umtriebige US-Rapper Kanye West (39) lässt sich weiter in einem Krankenhaus in Los Angeles behandeln. Eingeliefert worden war er mit Erschöpfungsanzeichen und Schlafmangel, so US-Medien. Der Rapper hatte zuvor seine „Saint Pablo“-Tournee abgebrochen, bei der noch 21 Konzerte ausstanden. Unterstützung erhält West von Lady Gaga. Sie sehe „Mut und Courage“ in seiner Entscheidung, die Konzertreise zu stoppen und auf sich aufzupassen, schrieb die Sängerin auf Twitter. Er sei ein großartiger Künstler. „Ich liebe und unterstütze dich, Bruder.“ Sie musste nach einem Zusammenbruch 2013 ihre Welttournee stoppen.

25.Nov.2016

