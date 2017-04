Seltenheit : «Kerngesund und stramm»: Weiße Tiger-Vierlinge in Österreich

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Pfarrhofer 1 von 1

St. Aegyd am Neuwalde (dpa) - Ihre Umgebung haben die frisch geborenen weißen Tiger-Vierlinge in Österreich noch nicht erkunden können. Die vier knuffigen Jungtiere sind ganz mit Essen und Trinken beschäftigt, hieß es am Mittwoch im Kameltheater Kernhof bei St. Aegyd am Neuwalde.

Bei ihrer Geburt vor rund einem Monat wogen die Tiger zwischen 940 und 1200 Gramm. In der Zwischenzeit haben sie mit Muttermilch bereits fünf Kilo zugelegt. Das erste Fleisch zum Nuckeln gibt es nach dem dritten Lebensmonat. Die Babys mit den Namen Falco, Toto, Mia und Mautzi sind laut Zoo-Direktor Herbert Eder «kerngesund und stramm».

Dabei war es nicht die erste Mehrlingsgeburt in dem privaten Zoo an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Bereits Ende 2012 waren weiße Tiger-Vierlinge zur Welt gekommen, im April 2015 sogar Fünflinge. Das sei «sehr, sehr selten», sagte Eder. Auch die aktuellen Tiere seien auf natürliche Weise gezeugt worden.

Die Tiger-Mutter Thalie und der bereits 25-fache Vater Samir hätten in dem ruhigen Tal ohne elektrische Zäune ein gutes Leben. «Und die Tiere haben extrem gute Gene», sagte Eder. Wie ihre Geschwister müssen die Tiger-Babys mit spätestens einem Jahr den Zoo verlassen, um Inzucht zu vermeiden.

