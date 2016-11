Schock für Fans : Kendall Jenner löscht Instagram-Konto

vergrößern 1 von 2 Foto: Julien Warnand 1 von 2

Bei Fans eines vom Hype in sozialen Netzwerken abhängigen US-Promis kann dessen plötzlich nicht mehr erreichbares Instagram-Konto schon mal einen kleinen Schock auslösen.

So erging es jedenfalls Fans von Kim Kardashians (36) jüngerer Halbschwester Kendall Jenner (21), deren Instagram-Konto am Sonntag offenbar gelöscht worden und nicht mehr zugänglich war. «Millionen Follower verwirrt», schrieb das Magazin «People» am Montag, «Warum, Kendall, warum?», fragte die Zeitschrift «Marie Claire» und urteilte: «Instagram ist ohne sie einfach nicht dasselbe.»

Möglicherweise folgt die ältere Schwester Kylie Jenners (19), deren Eltern Kris und Bruce/Caitlyn Jenner sind, dem Vorbild ihrer Halbschwester Kim Kardashian. Diese hält sich in sozialen Medien sehr bedeckt, seit sie Anfang Oktober in Paris überfallen und ausgeraubt wurde. Jenner ist mittlerweile als sehr gut gebuchtes Model auf Catwalks weltweit unterwegs.

«Manchmal lösche ich Instagram oder Twitter oder Snapchat für ein paar Tage von meinem Telefon», verriet Jenner dem Magazin «Allure» im September. Es ärgere sie, dass einige ihrer Freunde und auch ihre jüngere Schwester ihr Telefon einfach nicht aus der Hand legen könnten. Im Sommer hatte Jenner auch Models wie Naomi Campbell und Kate Moss gelobt, die zu Beginn ihrer steilen Karrieren komplett ohne Konten in sozialen Netzwerken auskamen. «Das ist großartig.»

Jenners Konten auf Facebook sowie auf Twitter, wo sie mehr als 20 Millionen Follower hat, blieben allerdings aktiv.

