Mut und Courage : Kanye West weiter im Krankenhaus - Zuspruch von Lady Gaga

Von 100 auf null: Der sonst so umtriebige US-Rapper Kanye West (39) lässt sich weiter in einem Krankenhaus in Los Angeles behandeln.

Eingeliefert worden war er am Montag im US-Bundesstaat Kalifornien mit Erschöpfungsanzeichen und Schlafmangel, wie US-Medien mit Bezug auf Angaben seiner Familie übereinstimmend berichteten. Das US-amerikanische Erntedankfest Thanksgiving, das am Donnerstag gefeiert wird, wird der 39-Jährige den Angaben zufolge im Krankenbett verbringen.

Der Rapper hatte zuvor seine «Saint Pablo»-Tournee ohne Angabe von Gründen abgebrochen, bei der noch 21 Konzerte ausstanden. Schon am Samstag hatte der Rapper Fans verärgert, als er ein Konzert in Sacramento anderthalb Stunden später als geplant begann und nach nur drei Songs minutenlang gegen Hillary Clinton und mehrere Prominente schimpfte, bevor er die Show schließlich ganz abbrach. Auch einen für Sonntag geplanten Auftritt in Los Angeles hatte der Rapper ohne Angabe von Gründen abgesagt.

Unterstützung erhält West von Lady Gaga. Sie sehe «Mut und Courage» in seiner Entscheidung, die Konzertreise zu stoppen und auf sich selbst aufzupassen, schrieb die Sängerin am Mittwoch auf Twitter. Er sei ein großartiger Künstler. «Ich liebe und unterstütze dich, Bruder.» Sie sei zwar nicht mit all seinen Aktionen einverstanden, hoffe aber, dass die Öffentlichkeit mehr Mitgefühl zeige, statt sich über mögliche psychische Erkrankungen von Menschen lustig zu machen, führte Lady Gaga weiter aus.

Lady Gaga hatte selbst nach einem Zusammenbruch 2013 ihre Welttournee stoppen müssen. Die Popdiva hat wiederholt über ihre Erfahrungen mit Depressionen, Angstzuständen und Erschöpfung gesprochen.

Was genau hinter dem tagelangen Krankenhausaufenthalt des 39 Jahre alten, zweifachen Vaters steckt, blieb vorerst unklar. US-Medien berichteten von Erschöpfung und Schlafmangel. Der Rapper sehe ein, dass es wichtig sei, «sich auszuruhen und Hilfe zu bekommen», wie das Promiportal «People.com» eine ihm nahestehende Person zitiert. Seine Schwiegermutter Kris Jenner (61) hatte schon vor Bekanntwerden des Klinikaufenthalts dem Nachrichtenmagazin «Extra» gesagt: «Er ist erschöpft. Er ist einfach richtig müde. Seine Tour war äußerst strapaziös. Es war Schinderei, und er braucht einfach Ruhe.»

Wests Ehefrau Kim Kardashian (36) hat die vergangenen Tage am Krankenbett ihres Mannes verbracht, nachdem sie von einer Benefizveranstaltung aus New York zu ihm geeilt war. Beim «Angel Ball» war der erste öffentliche Auftritt Kardashians nach dem Raubüberfall auf sie Anfang Oktober erwartet worden. Unbekannte hatten ihr in ihrem Luxusapartment in Paris mit vorgehaltener Waffe Schmuck im Wert von etwa neun Millionen Euro geraubt.

von dpa

erstellt am 24.Nov.2016 | 08:32 Uhr