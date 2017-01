Hamburg : HSV sucht nach vermisstem Mitarbeiter Timo Kraus

Hamburg | Der Hamburger SV vermisst seit Samstagabend einen seiner Mitarbeiter. „Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus (44) zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken“, twitterte der Fußball-Bundesligist am Sonntagabend. Zuvor hatte die „Bild“ von dem mysteriösen Verschwinden des Leiters der Abteilung Merchandising nach einer Party berichtet.

Seine Frau habe Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet. Ein Sprecher der Polizei Hamburg sagte, es gebe keine Hinweise auf einen Unglücksfall oder Verbrechens. Am Sonntag sei nach dem Mann vergeblich gesucht worden.

Gegen 23.30 Uhr soll Kraus am Sonnabend an den Hamburger Landungsbrücken in ein Taxi gestiegen sein, um nach Hause nach Buchholz in der Nordheide zu fahren. Dort kam das Taxi jedoch nicht an. Über einen privaten Ordnungsdienst konnte die Familie das Mobiltelefon des 44-Jährigen noch bis nach Mitternacht im Bereich der Landungsbrücken orten. Seitdem ist das Telefon ausgeschaltet. Ob sich der Gesuchte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Telefon dort aufgehalten hat, ist unklar.

Am Sonntagmorgen wurde Timo Kraus von seiner Ehefrau bei der Polizei vermisst gemeldet. Die Polizei in Hamburg hat danach den Bereich der Landungsbrücken land- und wasserseitig abgesucht. Hierbei wurden keinerlei Anhaltspunkte für den Aufenthalt des Vermissten festgestellt.

Mit folgender Personenbeschreibung sucht die Polizei nach Timo Kraus: Er ist etwa 183 cm groß, hat eine Halbglatze mit kurzem, dunklem Haar und trägt einen Vollbart sowie eine Brille. Er war zum Zeitpunkt des Verschwindens bekleidet mit einer beigefarbenen Jacke mit Fellkragen der Marke Adidas, einer roten Mütze, einem grauen Pullover mit HSV-Aufdruck, einer blauen Jeans und schwarzen Adidas-Stiefeln.

Die Polizei bittet Zeugen, die Timo Kraus am Samstag nach 23:30 Uhr gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Gleiches gilt für den Taxifahrer, der Timo Kraus gegen 23:30 Uhr in Höhe des Restaurants „Block Bräu“ mit Zielort Buchholz in der Nordheide aufgenommen hat. Er ist ein wichtiger Zeuge und wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

von dpa/shz.de

erstellt am 09.Jan.2017 | 13:20 Uhr