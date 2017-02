Karriereknick : Helmut Zierl: «Plötzlich war ich für viele Rollen zu alt»

1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Helmut Zierl hat es bei der Suche nach Rollenangeboten für Film und Fernsehen nicht ganz leicht. «Vor einigen Jahren war ich plötzlich für eine Vielzahl von Rollen zu alt und für andere entschieden zu jung», sagte der 62-Jährige den «Stuttgarter Nachrichten» und der «Stuttgarter Zeitung» (Freitag).

Zierl steht von diesem Freitag an bis 18. März in Arthur Millers Drama «Tod eines Handlungsreisenden» in Stuttgart auf der Bühne. «Willy Loman ist im Stück 63, ich werde in diesem Jahr genauso alt», sagte der Schauspieler. «Diese Rolle ist jetzt ein Meilenstein.»

Bei Film und Fernsehen habe sein Alter dagegen zu einem Bruch in seiner Karriere geführt. Zierl begann seine Laufbahn als Ensemblemitglied am Hamburger Thalia-Theater, bekannt machten ihn Auftritte in TV-Serien wie «Zoff und Zärtlichkeiten», Literaturverfilmungen, Fernseh- und Kinofilmen («Honig im Kopf»).

09.Feb.2017 | 17:37 Uhr