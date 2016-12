Einmal richtig duchatmen : Helene Fischer: Auszeit hat mir gut getan

vergrößern 1 von 2 Foto: Andreas Lander 1 von 2

Helene Fischer (32) hat ihre mehrmonatige Auszeit sehr genossen. «Es war das erste Mal in zehn Jahren, dass ich so richtig durchatmen konnte, was mir unheimlich gut getan hat», erklärte die Schlagersängerin der Deutschen Presse-Agentur.

«Es gab schon Tage, an denen ich Lust gehabt hätte, mal wieder auf der Bühne zu stehen. Von mir aus auch ohne viel Aufwand, nur meine Band und ich. Ich habe zwar Musik gemacht, aber nicht in der Öffentlichkeit.» Auf der anderen Seite habe sie es aber auch sehr genossen, einmal nicht im Rampenlicht zu stehen. «Einfach mal in Jeans, T-Shirt und Pulli rauszugehen, ohne mir Gedanken über mein Outfit machen zu müssen.»

Fischer hatte in diesem Jahr eine mehrmonatige künstlerische Pause eingelegt. Eine richtige Auszeit sei so gar nicht geplant gewesen. «Da für 2016 kein neues Album geplant war, sind wir es einfach etwas ruhiger angegangen. Und das war auch wichtig für mich.»

Zuletzt hatte sich Fischer mit Auftritten bei diversen Fernsehshows und Preisverleihungen zurückgemeldet. Am Ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.) ist im ZDF wieder «Die Helene-Fischer-Show» mit der Schlagersängerin zu sehen. Zu den Gästen gehören diesmal Tom Jones, Tim Bendzko und Roland Kaiser.

von dpa

erstellt am 23.Dez.2016 | 09:12 Uhr

