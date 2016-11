Gunther von Hagens : Hai frisst Robbe

vergrößern 1 von 2 Foto: Foto: dpa 1 von 2

Zehn Jahre nach der Eröffnung einer Plastinate-Werkstatt des Leichenpräparators Gunther von Hagens im brandenburgischen Guben soll der Standort weiter wachsen. Es sei geplant, die Mitarbeiterzahl zu erhöhen, teilte die Gubener Plastinate GmbH gestern mit. Derzeit stellten ungefähr 55 Mitarbeiter anatomische Plastinate aus menschlichen Körpern her. Mehr als 90 Prozent würden für Universitäten weltweit produziert. Bekannt sind die Plastinate durch die seit langem umstrittenen „Körperwelten“-Ausstellungen. In Guben an der Grenze zu Polen können Besucher in einer gläsernen Werkstatt – dem Plastinarium – die Herstellung mitverfolgen. Die Plastinate-Firma präpaierte auch Tierkörper, wie diesen Hai, der sich eine Robbe schnappt.