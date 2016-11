Einsatz für Kinder in Not : „Goldenes Herz“ für Königin Rania

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Königin Rania Al-Abdullah von Jordanien (46) bekommt auf der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ am Samstag das „Goldene Herz“ überreicht. Mit dem Preis würdigt die Hilfsorganisation Königin Ranias „unermüdlichen Einsatz für Kinder in Not“, wie der Axel Springer Verlag gestern in Berlin mitteilte. Die 46-Jährige engagiere sich in vielen Projekten für den Schutz von Kindern vor Missbrauch und Gewalt sowie für hunderttausende Flüchtlingskinder in Jordanien. Die vierfache Mutter nimmt den Preis von Daniela Schadt (56) entgegen.

Die von der „Bild“-Zeitung gestartete Aktion „Ein Herz für Kinder“ gibt es seit 1978. Zu der live im ZDF ausgestrahlten Gala haben sich für Samstag mehr als 70 Prominente aus Medien, Kultur und Sport angesagt.

