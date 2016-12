Viele Gratulanten : Geburtstagstorte für Eisbärin Lili in Bremerhaven

vergrößern 1 von 2 Foto: Ingo Wagner 1 von 2

Zu ihrem ersten Geburtstag hat die Eisbärin Lili aus dem Zoo am Meer in Bremerhaven eine rosa eingefärbte Torte aus Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse bekommen. Vor den Augen vieler Zoobesucher durfte sich das Raubtier am Sonntag zudem über Geschenke wie einen großen Hundeknochen freuen.

Die Eisbärenmutter Valeska wurde ebenfalls mit Leckereien verwöhnt. «Sonst hätte Lili keine Chance etwas von der Torte abzukriegen», sagte die Geschäftsführerin des Zoos, Heike Kück.

Die Eisbärin Lili war vor einem Jahr mit rund 650 Gramm auf die Welt gekommen, damals war sie etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Inzwischen wiegt das Tier etwa 100 Kilo - Kück zufolge ist sie damit so schwer wie ein übergewichtiger Bernhardiner.

Für viele Besucher ist die verspielte Lili der Star des Zoos. «Manche kommen jeden Tag, um nach ihr zu sehen», erzählte Kück. Im kommenden Jahr wird die Eisbärin in einen anderen Zoo wechseln. «Wir haben immer nur Platz für ein Paar und Jungtiere.» Sobald Mutter und Eisbärenkind nicht mehr gemeinsam in einer Anlage gehalten werden können, soll Lili umziehen. Eigentum des Zoos am Meer wird sie aber bleiben.

Infos über die Eisbären im Zoo

von dpa

erstellt am 11.Dez.2016 | 14:26 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen