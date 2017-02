Traum wird wahr : Fahri Yardim geht in Elternzeit

1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Der Schauspieler und werdende Vater Fahri Yardim (36) nimmt sich eine Auszeit für die Familie. «Ich mache jetzt bis Ende des Jahres eine kleine Arbeitspause, ich will Zeit für mein Kind haben», sagte der Hamburger der «Bild»-Zeitung.

«Dass ich Vater werde, ist mein größter Traum». Beenden wolle er seine Karriere deshalb aber nicht. «Ich komme natürlich wieder», versicherte der Schauspieler. Nach Angaben der Zeitung soll das Kind von Yardim und seiner Lebensgefährtin im Frühjahr zur Welt kommen.

Derzeit ist Yardim mit Christian Ulmen in der Serie «Jerks» zu sehen, der ersten Eigenproduktion des deutschen Video-Portals Maxdome. Die beiden Schauspieler verarbeiten darin ihre peinlichsten Lebensmomente. Ulmen und Yardim sind nach eigenen Angaben seit dem Kindergarten miteinander befreundet. Beide ermitteln in der ARD-Krimireihe «Tatort», jedoch in sehr verschiedenen Rollen und Teams.

Während Ulmen im Weimarer Ermittlerteam mit Nora Tschirner komisch absurde Fälle löst, steht im Hamburger «Tatort», in dem Yardim an der Seite von Til Schweiger ermittelt, eher Action im Vordergrund. Einen gemeinsamen Fall könnten sich die beiden Kindergarten-Freunde trotzdem vorstellen, verriet Ulmen der «Bild»: «Ich würde mich freuen wie ein Kind, wenn Fahri mal als Kollege aus Hamburg zu uns nach Weimar käme und uns unterstützen würde – wenn Nora mal nicht kann oder krank ist. Das wäre schön.»

