Politik Amerika : Ein Putin-Freund als US-Außenminister?

1 von 1 Foto: Rex C. Curry 1 von 1

Nachdem Wladimir Putin im Jahr 2014 völkerrechtswidrig die Krim annektiert hatte, reagierten die USA und europäischen Verbündeten mit Protestnoten und Wirtschaftssanktionen. Für Rex Tillerson, den Vorstandschef des Öl-Giganten Exxon Mobil, waren die Strafen damals ein politischer Faux pas. Man müsse doch die Kollateralschäden der Sanktionen bedenken, mahnte Tillerson. Die Warnung kam nicht von ungefähr: Der 64-jährige Texaner gilt seit langem als enger Freund von Putin – und die von Tillerson mit dem Kreml 2011 ausgehandelte Energie-Partnerschaft könnte einen Handelswert von 500 Milliarden US-Dollar haben. Nun will Donald Trump in dieser Woche, so berichten übereinstimmend US-Medien unter Berufung auf enge Mitarbeiter des Wahlsiegers, Tillerson zum Außenminister und damit Chef-Diplomaten machen. Mitfavorit Mitt Romney und der frühere CIA-Direktor und Ex-General David Petraeus wären damit aus dem Rennen.

Die Benennung von Tillerson, dem 2013 Putin den „Orden der Freundschaft“ verlieh, käme zu einem brisanten Zeitpunkt. Am Freitag hatte Präsident Barack Obama bei den Sicherheitsdiensten des Landes eine offizielle Untersuchung über den Einfluss Russland auf die Wahlen angeordnet. Vorausgegangen war ein Bericht des Geheimdienstes CIA, dem zufolge Moskau durch Hack-Angriffe nicht nur das Vertrauen in die US-Demokratie erschüttern, sondern auch Trump aktive Wahlkampfhilfe leisten wollte. Wikileaks hatte in den Wochen vor den Wahlen am 8. November tausende vertrauliche e-mails aus dem Hauptquartier der US-Demokraten und der Wahlkampf-Zentrale von Hillary Clinton durchsickern lassen, die fast immer eine negative Berichterstattung über die Kandidatin zur Folge hatten. Trump hatte am Samstag die CIA-Schlussfolgerung zurückgewiesen und sich über die Geheimdienst-Agentur lächerlich gemacht: Das seien dieselben Leute, die behauptet hätten, dass Saddam Hussein Massen-Vernichtungswaffen besitze, so Trump. Der Wahlsieger liegt mit diesem Vorwurf allerdings falsch: Es waren Mitglieder der Regierung von George W. Bush, die Geheimdienst-Material selektiv und falsch interpretiert und damit eine Rechtfertigung für den Irak-Krieg geschaffen hatten.

Auch unter Republikanern in den USA wurde am Wochenende mit Unverständnis darüber reagiert, dass Trump nun deutlich den Kreml und nicht die CIA verteidige. Die Berufung von Tillerson dürfte das vorhandene Misstrauen in beiden großen Parteien über die Nähe des New Yorker Milliardärs zu Putin noch verstärken.

Führende Republikaner wie John McCain und LIndsay Graham zeigten sich am Wochenende besorgt über die Kreml-Connection Tillersons: „Putin ist ein Verbrecher, ein Tyrann, ein Mörder“, so Ex-Präsidentschaftskandidat McCain.





von Friedemann Diederichs

erstellt am 12.Dez.2016 | 08:00 Uhr