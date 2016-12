Einschaltquoten : «Die Tagesschau» vorn

1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

Auch am Tag nach dem Anschlag in Berlin war das Interesse an Informationen vergleichsweise groß, das passende Angebot im TV auch. ARD und ZDF bauten das Programm entsprechend um.

Im Ersten hatte die «Tagesschau» mit 5,32 Millionen die höchste Zuschauerzahl des Tages. Der Marktanteil lag bei 16,9 Prozent. Die übrigen Programme mitgerechnet, kam die Nachrichtensendung sogar auf 10,8 Millionen Zuschauer (34,4 Prozent). Der anschließende «Brennpunkt» zum Anschlag an der Gedächtniskirche erreichte 4,58 Millionen (14,2 Prozent).

Zum Thema «Der Schock von Berlin» zeigte das Erste anschließend ein «Maischberger extra». Die Talksendung verfolgten 3,39 Millionen Zuschauer (10,3 Prozent). Die Extra-Ausgabe der «Tagesthemen» um 22.15 Uhr hatte 3,86 Millionen (14,5 Prozent).

Im ZDF schalteten die Nachrichtensendung «heute» um 19.00 Uhr 4,88 Millionen Zuschauer (18,5 Prozent) ein, das «ZDF Spezial» um 19.30 Uhr 4,04 Millionen (13,3 Prozent). Gleich danach folgte «Was nun, Herr de Maizière?» mit Fragen an den Bundesinnenminister zur Fahndung nach dem Anschlag und den möglichen Konsequenzen. Das interessierte 4,28 Millionen Zuschauer (14,6 Prozent). Das «heute-journal» um 21.45 Uhr sahen 4,22 Millionen (13,8 Prozent). Die Nachrichtensendung «RTL aktuell» beim Marktführer unter den Privaten verbuchte um 18.45 Uhr 3,91 Millionen Zuschauer (15,8 Prozent).

Das klassische Abendprogramm hatte eher unauffällige Quoten: «Die Kanzlei» im Ersten fiel wegen der Programmänderung aus. Im ZDF schalteten um 20.15 Uhr 4,19 Millionen (12,8 Prozent) bei der Familienkomödie «Paddington» über den kleinen Bären ein, der sich in London zurechtfinden muss. Die US-Krimiserie «Bones - Die Knochenjägerin» erreichte auf RTL mit ihrer Doppelfolge 2,76 Millionen Zuschauer (8,4 Prozent) sowie 2,52 Millionen (8,0 Prozent).

Auf Sat.1 sahen 1,57 Millionen die Komödie «Männerherzen - und die ganz große Liebe» mit Til Schweiger, auf RTL II 1,63 Millionen (5,1 Prozent) die Dokusoap «Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben». Bei Vox verfolgten 1,37 Millionen (4,8 Prozent) «Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert».

Im Jahresdurchschnitt liegt das ZDF unter den deutschen TV-Sendern aktuell mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent auf dem ersten Platz. Es folgt das Erste mit 12,2 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,8 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (7,3 Prozent), Vox (5,2 Prozent), ProSieben (5,0 Prozent), Kabel eins (3,8 Prozent), RTL II (3,5 Prozent) und Super RTL (1,8 Prozent).

