Einschaltquoten : Das Erste vorn mit dem «Tatort» aus Weimar

Klare Sache für Nora Tschirner und Christian Ulmen: Das Duo im «Tatort» aus Weimar hatte am Sonntagabend mit Abstand die beste Quote.

Zur Hauptsendezeit ab 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 9,22 Millionen Zuschauer, wie die beiden als Ermittlerpaar Dorn und Lessing es mit einem Bombenattentat, einem Giftanschlag und Intrigen unter Porzellanherstellern zu tun bekommen. Der Marktanteil lag bei 24,7 Prozent. Das war kein Rekordwert für den Weimar-«Tatort», der sich inzwischen oberhalb der 9-Millionen-Marke etabliert hat.

Das TV-Drama im ZDF «Fluss des Lebens - Geboren am Ganges» sahen zur selben Zeit 4,44 Millionen Zuschauer (11,9 Prozent). Die Dokureihe «Terra X» ab 19.30 Uhr hatten noch 4,64 Millionen (13,9 Prozent) gesehen. Sat.1 punktete mit «The Voice Kids» ab 20.15 Uhr: Die Talentshow verfolgten 2,73 Millionen Zuschauer (8,1 Prozent).

Und auch der 51. Super Bowl hatte zu später Stunde seine Fans: 1,53 Millionen (9,3 Prozent) schalteten ab 22.55 Uhr bei Sat.1 ein, um sich auf das Finale zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons einzustimmen. Die Vorberichterstattung schloss sich direkt an «The Voice Kids» an. Mit den ersten beiden Quartern erreichte der Sender bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern nach eigenen Angaben im Schnitt dann sogar einen Marktanteil von 30,5 Prozent. Die vollständigen Quoten für die Live-Übertragung lagen zunächst noch nicht vor.

Auf ProSieben interessierten sich 2,84 Millionen Zuschauer (7,9 Prozent) für den Actionthriller «Jack Ryan: Shadow Recruit» aus dem Jahr 2014. Die RTL-Show «It Takes 2» kam ab 20.15 Uhr auf 1,62 Millionen Zuschauer (4,6 Prozent). Eine Woche zuvor waren es noch deutlich mehr (2,04 Millionen, 5,8 Prozent). Auf Vox verfolgten 1,80 Millionen Zuschauer (5,9 Prozent) die Kochshow «Kitchen Impossible», ebenfalls weniger als am Sonntag davor (1,99 Millionen).

Im Durchschnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen TV-Sendern mit einem Marktanteil von 13,7 Prozent auf Platz eins. Es folgt das Erste mit 10,8 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 10,7 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,8 Prozent), Vox (5,1 Prozent), ProSieben (4,6 Prozent), Kabel eins (3,5 Prozent), RTL II (3,1 Prozent), ZDFneo (2,4 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).

