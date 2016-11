Herzenswunsch : «Club der roten Bänder»: Schultz will zum «Tatort»

1 von 1 Foto: Rolf Vennenbernd 1 von 1

Was tut man nicht alles für Oma und Opa. Tim Oliver Schultz (28), Schauspieler in der erfolgreichen Vox-Fernsehserie «Club der roten Bänder», hat dafür sogar besondere Pläne, wie er in einem Interview mit dem Lifestyle-Magazin «In» verriet.

«Ich muss unbedingt eine Rolle beim 'Tatort' bekommen, damit meine Großeltern mir glauben, dass ich einen ernstzunehmenden Beruf habe.» Fast drei Millionen Menschen gucken immerhin jede Woche die Serie rund um mehrere junge Leute, die stationär im Krankenhaus untergebracht sind. Beim «Tatort» hätte Schultz an die zehn Millionen Zuschauer.

Club der roten Bänder

von dpa

erstellt am 23.Nov.2016 | 19:05 Uhr

