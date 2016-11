Mozart und Hölderlin : Bülent Ceylan überrascht Schüler mit Liebesbriefen

1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Überraschung nach den Ferien: Comedian Bülent Ceylan hat am Montag die Schulklasse eines Technischen Gymnasiums in Mannheim besucht und Liebesbriefe von Mozart und Hölderlin vorgelesen.

Die Schüler der 12. Klasse hatten den Besuch als Sonderpreis im Filmwettbewerb «Warum heute noch Brief?» der Deutschen Post und des Museums für Kommunikation in Berlin gewonnen. Der Mannheimer Comedian warb bei den begeisterten Schülern für das Schreiben klassischer Briefe.

Gerade in Liebesdingen komme ein selbstverfasster Brief besser an als SMS und E-Mail, sagte der 40 Jahre alte Comedian, der sich aktuell auch als Lesebotschafter für die «Stiftung Lesen» engagiert.

