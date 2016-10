Aufgeregte Fans : Auftritt von YouTube-Star Bibi abgebrochen

vergrößern 1 von 2 Foto: Britta Pedersen 1 von 2

Gezückte Handy und Kreisch-Alarm in Wien: Mehr als 4000 Jugendliche haben bei der Autogrammstunde des deutschen YouTube-Stars Bibi für einen Tumult gesorgt.

Der Auftritt von Bianca Heinicke bekannt durch «BibisBeautyPalace» ist am Donnerstag vor einem Möbelhaus außer Kontrolle geraten - die Polizei musste den Auftritt der 23 Jahre alten Bloggerin abbrechen. Es nicht das erste Mal, dass Veranstaltungen von YouTubern im Chaos enden.

Auf die Kölnerin Bibi warteten Tausende junge Mädchen, wollten Selfies machen und ihr Geschenke überreichen. In Sprechchören riefen sie der 23-Jährigen zu, dass sie sie lieben. Doch die Stimmung wurde immer aufgeheizter. 20 Beamten konnten die Fans nicht mehr beruhigen: Hauptsächlich Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren drängten so stark Richtung Bühne, dass sieben von ihnen wegen Atemproblemen betreut werden mussten.

«Wir wurden erst verständigt, als die Autogrammstunde schon im Gange war», sagte ein Polizeisprecher am Freitag. «Ich habe jetzt einfach die Ansage bekommen, dass ich gehen muss. Es tut mir so unfassbar leid», verkündete Bibi von der Bühne ihren enttäuschten Fans. Aber es dürften sich nicht noch mehr Kinder verletzen: «Dann würde ich nie wieder glücklich werden», so die Deutsche. Die Bloggerin wurde schließlich unter Polizeischutz zu ihrem Auto gebracht.

Bibi hat auf der Videoplattform mit ihren Styling- und Schminktipps rund 3,7 Millionen Abonnenten. Sie gilt damit als eine der erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands. Ihr erstes Video - eine Anleitung einer Flechtfrisur - veröffentlichte sie 2012. Bereits 2014 musste eine Autogrammstunde von Bibi mit ihrer damaligen Blogger-Freundin Dagi Bee in Köln nach einer Massen-Hysterie abgebrochen werden.

Auch Teenieschwarm Lukas Rieger sorgte vor kurzem für einen Chaos-Auftritt. Bei einer Autogrammstunde in Ulm kollabierten mehrere Teenager. Polizei und Sanitäter waren im Vorfeld nicht über den Auftritt des 17 Jahre alten Sängers informiert worden. 18 Jugendliche erlitten bei seinem Auftritt in Ulm leichte Verletzungen, vor allem aufgrund von Atem- und Kreislaufbeschwerden. Eine Glasscheibe ging zu Bruch, zwei Jugendliche erlitten Schnittverletzungen. Sechs Streifenwagen und an die 100 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Rieger gilt als deutsche Version des kanadischen Sängers Justin Bieber. Der ehemalige Teilnehmer der Sat.1-Gesangsshow «The Voice Kids» hat 1,3 Millionen Follower auf Instagram und mehr als 320 000 auf YouTube. Der Newcomer («Let Me Know») kommt aus Hannover.

Für viele Jugendliche sind die Videomacher die neuen Stars. In Deutschland haben etwa die singenden Zwillinge DieLochis über zwei Millionen Fans. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch der Ratgeber Sami Slimani, Videospieler Simon Unge oder die Modebloggerin Daaruum.

erstellt am 14.Okt.2016 | 14:28 Uhr