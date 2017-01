Verantwortung übernehmen : ARD zieht Bilanz nach fünf Jahren Gauck

1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

Noch gut zwei Monate ist Joachim Gauck im Amt. Die ARD nimmt an diesem Dienstagabend (22.45 Uhr) schon einmal Abschied. «Gauck. Der Präsident» heißt die Dokumentation von Eva Lodde, Matthias Deiß und Robin Lautenbach.

Die Autoren haben das Staatsoberhaupt auf vielen Reisen und Terminen in den letzten fünf Jahren begleitet haben. Sie ziehen eine positive Bilanz, aber Kritiker kommen auch zu Wort.

Es sind nicht nur die vielen Bilder, die einen Schwerpunkt des 45- Minuten-Films auf den vielen Auslandsreisen Gaucks nahelegen. Polen und Frankreich, Griechenland und die Türkei, Peru und Japan: Inhaltliche Akzente hat Gauck nicht zuletzt mit internationalen Themen gesetzt.

Das eine ist die Versöhnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern, am beeindruckendsten der Besuch im französischen Oradour. Kein Bundespräsident vorher hat sich an diesen Ort eines der grässlichsten Massaker des Zweiten Weltkriegs gewagt. Die deutsche Waffen-SS ermordete dort über 600 Menschen. Es waren die Gedenkjahre 2014 und 2015, in denen Gauck sich umfassend der deutschen Verantwortung für die Verbrechen der zwei Weltkriege stellte.

Und er zog die Lehren aus dieser Vergangenheit: «Mehr Verantwortung übernehmen», das war seine zentrale Forderung, formuliert erstmals auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014. Dass dies notfalls auch den Einsatz von Soldaten bedeuten könne, diesen Satz nahmen viele Kritiker übel. Im Film kommt stellvertretend Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht zu Wort, die Gauck einen «Kriegsbefürworter» nennt.

Viel Sympathie auch für den Menschen Gauck lässt dagegen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erkennen. «Die Rede in München war enorm wichtig», sagt sie, preist aber auch die Fähigkeit des scheidenden Präsidenten, auf Menschen zuzugehen und ihnen Mut zuzusprechen. Als Beispiel werden Szenen der Trauer nach dem Absturz der Germanwings-Maschine 2015 gezeigt.

Neben anderen Schlüsselmomenten der Amtszeit, so dem Wort vom «Dunkeldeutschland» angesichts der Proteste gegen Flüchtlinge, nimmt sich der Film auch Gaucks spezielles Verhältnis zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor, den er bei seinem Besuch in der Türkei 2014 ungewöhnlich offen kritisiert. Mit Nachwirkungen bis heute.

Und die Autoren erinnern an die vielleicht weitestgehende Einflussnahme Gaucks auf die operative deutsche Politik, als er die Verbrechen an den Armeniern durch das osmanische Reich klar als Völkermord benannte, und damit nicht nur Erdogan erneut erzürnte, sondern auch offen in Gegensatz zu Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) trat. Dass der dann von einer Relativierung des Holocaust sprach, hat Gauck verstimmt. Auch in der Bewertung Russlands nach der Annexion der Krim unterscheiden sich der alte und der voraussichtlich neue Präsident ja deutlich. Aber über seinen Nachfolger äußert sich Gauck fünf Wochen vor der Wahl des 12. Bundespräsidenten natürlich nicht.

Gauck. Der Präsident

von dpa

erstellt am 10.Jan.2017 | 00:01 Uhr