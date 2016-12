Immobilie mit Erinnerungswert : Amy Schumer beschenkt ihren kranken Vater

1 von 1 Foto: Jason Szenes 1 von 1

Die US-Schauspielerin Amy Schumer (35, «Dating Queen») hat ihren kranken Vater mit einem ungewöhnlichen Geschenk überrascht. Sie habe die frühere Farm ihres Vaters für ihn zurückgekauft, schrieb der Comedy-Star am Montag auf Instagram.

Dazu stellte die Komödiantin ein Video aus Kindertagen. Es zeigt sie als kleines Mädchen, das in einem Maisfeld auf dem Bauernhof spielt. «Wir verloren den Hof, als wir auch alles andere verloren», schrieb Schumer.

Schumer hatte in früheren Interviews darüber gesprochen, dass ihr Vater Gordon Schumer an Multipler Sklerose erkrankte, als sie zwölf Jahre alt war. Der Vater musste damals sein Möbelgeschäft und seinen kleinen Bauernhof aufgeben. Er lebt jetzt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen.

von dpa

erstellt am 21.Dez.2016 | 09:28 Uhr

