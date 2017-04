Ehrung : Alicia Keys erhält Auszeichnung von Amnesty International

vergrößern 1 von 2 Foto: Jose Luis Magana 1 von 2

US-Sängerin Alicia Keys (36, «Girl on Fire») wird für ihre Wohltätigkeitsarbeit von Amnesty International ausgezeichnet. Wie die Menschenrechtsorganisation am Donnerstagmorgen mitteilte, wird die 36-Jährige mit dem Ambassador of Conscience Award (übersetzt: Auszeichnung als Gewissens-Botschafter) geehrt.

Die Ehrung ermuntere sie, weiterhin Ungerechtigkeit beim Namen zu nennen und sich für die Dinge einzusetzen, die ihr wichtig seien, betonte sie in einem Statement. «Diese innere Stimme, die zu uns spricht und uns sagt, wenn etwas nicht richtig ist, benutze ich immer als meinen Wegweiser.»

Keys sagte weiter, die Auszeichnung sei eine große Ehre, «vor allem als Aktivistin, als Frau» in einer Welt, die «dazu getrieben wird, die Ungerechtigkeit und unfaire Ungleichheit anzuerkennen». Die Sängerin, die mehr als ein Dutzend Grammy-Awards gewonnen hat, gehört zu den Mitbegründern der Hilfsorganisation Keep a Child Alive, die sich vor allem um HIV-Infizierte in Afrika kümmert.

Vor ihr sind mit dem Award schon Nelson Mandela, Malala Yousafzai and Joan Baez geehrt worden. Entgegennehmen wird Keys den Preis am 27. Mai bei einer Zeremonie im kanadischen Montréal.

von dpa

erstellt am 13.Apr.2017 | 09:35 Uhr