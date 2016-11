Australien wartet : 16 Tage «Dschungelcamp»: Start am 13. Januar

1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Für die elfte Staffel von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» schickt RTL die Kandidaten erneut 16 Tage lang in den australischen Dschungel. «Dschungelcamp»-Start ist am 13. Januar, das Finale soll am 28. Januar sein, wie der Privatsender mitteilte.

Das Camp ist am gewohnten Ort in Murwillumbah im Bundesstaat New South Wales. Die tägliche Live-Moderation übernehmen Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (38). Zu den Teilnehmer herrscht offiziell noch Stillschweigen. «Die Kandidaten geben wir erst kurz vor der Sendung bekannt», sagte ein Sprecher. Unter anderem wurde bereits Fußball-Weltmeister Thomas Häßler (50) gehandelt.

In diesem Jahr war das Dschungelcamp am 15. Januar gestartet - mit rund 7,68 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 28,0 Prozent.

von dpa

erstellt am 30.Nov.2016 | 11:55 Uhr