Liebe und Literatur : Zusammen leben und zusammen schreiben

1 von 1 Foto: Lucas Dolega 1 von 1

Sie galten als romantischstes Liebespaar ihrer Zeit: Die Schriftstellerin George Sand und der Dichter Alfred de Musset. Doch eine Reise nach Venedig 1833 endete im Desaster.

Die handfeste Emanzipierte und der dandyhafte Schönling passten nicht zusammen. Später verarbeiteten beide ihre missglückte Romanze literarisch.

Auch andere «Schreibende Paare», die Tania Schlie in ihrem schönen Buch vorstellt, harmonierten im Alltag nicht so gut wie erhofft. Zum Beispiel Ernest Hemingway und seine dritte Ehefrau, die Journalistin und Kriegsreporterin Martha Gellhorn. Sein Machotum vertrug sich nicht mit ihrem Selbstbewusstsein und Unabhängigkeitsstreben. Am Ende hasste sie ihn regelrecht.

Das Buch stellt Autorenpaare vor, die nur für kurze Zeit zueinander fanden wie etwa Lee Harper und Truman Capote oder Irmgard Keun und Joseph Roth als auch solche, die eine lebenslange Beziehung führten. Beispiele hierfür sind Simone de Beauvoir und Paul Sartre oder Paul Auster und Siri Hustvedt. Zahlreiche Bilder ergänzen die Lektüre.

- Tania Schlie: Schreibende Paare. Liebe & Literatur, Thiele Verlag, München, 240 Seiten, 25,00 Euro, ISBN 978-3-85179-303-1.

von dpa

erstellt am 20.Dez.2016 | 17:47 Uhr

