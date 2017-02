Unterwegs : Sommer 2015: «Zu Fuß durch ein nervöses Land»

Der Sommer 2015 ist in gewisser Weise einzigartig. Es ist der Sommer der Flüchtlinge, der Sommer der Mitmenschlichkeit, aber auch des Hasses. Es ist ein nervöser Sommer, den der Journalist Jürgen Wiebicke durchwandert.

Noch vor dem eigentlichen Höhepunkt der Flüchtlingskrise bricht er zu seinem Fußmarsch durch Nordrhein-Westfalen auf, um dem Land den Puls zu fühlen: Wie ist das gesellschaftliche Befinden, wieviel Miteinander gibt es noch, wie ist das Verhältnis zwischen Arm und Reich und wie steht es um Ausgrenzung und politische Partizipation?

Sein Buch ist spannend, weil es so ganz unterschiedliche Milieus erforscht, die sich normalerweise kaum berühren - Kleingärtner kommen darin genauso zu Wort wie Millionäre, Künstler oder Unternehmer. Am meisten erstaunt den Journalisten das große Mitteilungsbedürfnis der Menschen. Es ist so, als hätten viele nur darauf gewartet, dass sie endlich einmal jemand fragt, was ihnen auf den Nägeln brennt. Wiebicke registriert erfreut einen Abschied von der «Zuschauerdemokratie», ein neues Engagement.

- Jürgen Wiebicke: Zu Fuß durch ein nervöses Land. Auf der Suche nach dem, was uns zusammenhält, Kiepenheuer & Witsch, Köln, 336 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 978-3-462-04950-3.

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 16:43 Uhr

