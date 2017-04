«Heimatloser Heimatdichter» : Romanstoff: Merkel blickt auf Rügen zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Angela Merkel blickt «lächelnd über die Insel Rügen wandernd» auf ihre Kanzlerschaft zurück. So etwa könnte ein Roman aussehen, mit dem in ferner oder näherer Zukunft einmal ein Schriftsteller «den Roman über unsere Epoche mit einer Kanzlerin als Haupt- oder Nebenfigur» schreiben wird, wie es sich F.C. Delius («Die Birnen von Ribbeck») vorstellt.

Er selbst wird ihn nicht schreiben, wie er in einem tatsächlichen oder erdachten Gespräch mit einer literarisch interessierten Studentin betont, das jetzt in der von der Berliner Akademie der Künste herausgegebenen Zeitschrift «Sinn und Form» veröffentlicht wurde (als gekürzte Fassung einer Poetik-Vorlesung an der Universität Koblenz-Landau).

«Für mich ist Angela Merkel keine Romanfigur», diese «auf den ersten Blick so stocknüchterne und spannungsarme Kanzlerin», betont der 74-jährige Schriftsteller. Es sei eine falsche Erwartung an die Literatur, was die Journalisten nur ansatzweise schafften, das «Phänomen dieser Machthaberin» zu erklären. «Nein, ein Merkelroman, niemals! Da stellen sich einfach keine Bilder ein.» Die «Gattung der Kanzlerromane» sei «mit guten Gründen ziemlich unterentwickelt». Es gebe soweit bekannt «keinen nennenswerten Adenauerroman, keinen Brandtroman (außer zwei guten Büchern seiner Söhne, aber das zählt nicht), keinen Schmidt- und keinen Kohlroman, und das ist auch gut so».

Natürlich könne man einen Merkelroman nicht völlig ausschließen. «Es kann sein, dass andere Autoren mit Geschick und Glück auf diesem Felde etwas gelingt, doch ich fürchte, da wird nicht viel mehr zu finden sein als die satirische oder die biographische Lösung, aber das sind ja noch keine ausreichenden Romanlösungen.» Historische Romanfiguren liefen oft «als ihre eigenen Klischees herum, jeder hat seine Meinung über sie und seine Vorurteile - die Leser wollen nicht lesen, was sie schon wissen».

Ein Problem sei auch, «dass Frau Merkel sehr viel Kritik, Häme und Ablehnung abbekommt, gerade weil sie eine Frau ist» und andererseits trotzdem «viel zu wenig gründlich und rücksichtslos kritisiert wird, gerade weil sie eine Frau ist». Zudem müsste er literarisch neutral sein, meint Delius, «obwohl meine politischen Urteilsgründe sich überwiegend im Negativen summieren», und mit Groll könne er nicht schreiben. Die Frau sei zwei Mal «wirklich mutig gewesen», ansonsten bleibe für ihn ein «erhebliches Minuskonto».

Und mit Groll gleite man als Literat «ins politische Gegeneinander, ins platte Argumentieren, ins Talkshow-Beißen und in die Rechthabersprache, dabei gleite man aus der Literatur hinaus. Delius erinnert an einen Satz des ungarischen Literaturnobelpreisträgers Imre Kertész: «Kunst ist nicht dazu da, Menschen zu verurteilen, sondern den Augenblick neu zu erschaffen.»

Ein imaginierter Augenblick in der Zukunft könne für einen künftigen Autor vielleicht diese Szene sein, meint der Pfarrerssohn Delius über den möglichen Roman über die mecklenburgische Pfarrerstochter Merkel: «Die Altkanzlerin auf dem Kreidefelsen im Jahr 2033. Sie könnte am berühmten Königstuhl auf Rügen sitzen, hoch über der Ostsee, den Wald im Rücken.» Oder an Caspar David Friedrichs Kreidefelsengemälde, an den Wissower Klinken, «dann könnte man das mit deutsch-romantischen Untertönen verbinden». Vielleicht werde die Studentin eines Tages diesen Roman schreiben.

Der Georg-Büchner-Preisträger Delius war nach seinem Studium der Literaturwissenschaft an der Freien Universität und an der Technischen Universität Berlin unter anderem Lektor bei Klaus Wagenbach und im Rotbuch Verlag. Er beschäftigte sich in seinen Büchern häufig mit Themen aus der Geschichte der Bundesrepublik wie «Ein Held der inneren Sicherheit», «Adenauerplatz» und «Die Birnen von Ribbeck».

Dabei möchte er selber lieber als «heimatloser Heimatdichter» wahrgenommen werden, wie er in seinem «Selbstporträt mit Schimpansen» betont (aus dem Buch «Warum ich schon immer Recht hatte - und andere Irrtümer»). Er werde aber oft etikettiert als literarischer Chronist der Gegenwart oder gar als politischer Autor, «überdies geadelt von Literatur-Prozessen bis hoch zum Bundesgerichtshof». Zuletzt erschien von Delius das Buch «Warum Luther die Reformation versemmelt hat».

erstellt am 27.Apr.2017 | 18:10 Uhr