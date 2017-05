Überfüllte Marienbasilika : Marienwallfahrt in Kevelaer hat begonnen

vergrößern 1 von 1 Foto: Roland Weihrauch 1 von 1

Mit drei symbolischen Hammerschlägen gegen das Pilgerportal der Marienbasilika ist im niederrheinischen Kevelaer die Jubiläumswallfahrt eröffnet worden.

Trotz Regenwetters kamen auch diesmal wieder sehr viele Gläubige. Die Marienbasilika sei überfüllt gewesen, berichtete der Wallfahrtsleiter Rainer Killich am Montag.

Die Wallfahrt findet seit 375 Jahren statt. Bis zum offiziellen Ende der Pilgerzeit im November werden rund eine Million Pilger in der kleinen Stadt erwartet. Kevelaer gilt als zweitgrößter Pilgerort in Deutschland hinter Altötting in Bayern. Ziel der Gläubigen ist die Gnadenkapelle mit dem Marienbild «Trösterin der Betrübten».

Ein Höhepunkt der Festwoche im Juni ist die Prozession mit dem sogenannten Gnadenbild Marias in einem Trageschrein durch Kevelaer.

von dpa

erstellt am 01.Mai.2017 | 12:57 Uhr