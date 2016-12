Unter einem Dach : Make-up und Konflikt-Klänge in Düsseldorfer Kunsthalle

vergrößern 1 von 2 Foto: Federico Gambarini 1 von 2

Mit zwei neuen Ausstellungen hat die Kunsthalle Werke der Künstler Samson Young und Simon Fujiwara nach Düsseldorf geholt. Beide gelten international als vielversprechende zeitgenössische Nachwuchsgrößen.

Für Youngs begehbare Raum-Sound-Installation «Stanley» wurden in der Kunsthalle 40 Tonnen Sand aufgeschüttet. Der Hongkonger mischt in seinen Werken Geräusche, bildende Kunst und politische Bezüge. Im kommenden Jahr wird der 37-Jährige seine Heimat auf der Biennale in Venedig vertreten.

In Düsseldorf zeigt er auch die Arbeit «Canon», bei der eine Schallkanone zum Einsatz kommt. Solche Waffen werden zur Auflösung von Demonstrationen genutzt. Während der Ausstellung soll es täglich live Sound-Performances geben.

Der in Berlin lebende Fujiwara setzt sich mit Selbstbildern und mit Deutschland auseinander. Die Kunsthalle zeigt auch Gemälde der Reihe «Masks (Merkel)». Dafür verwendet Fujiwara ein speziell für Aufnahmen mit HD-Kameras entwickeltes Make-up, das auch Angela Merkel bei Fernsehaufnahmen benutzen soll. Der 34-Jährige ergründet zudem mit Skulpturen aus mit Bronze überzogenen Mülleimern die Mülltrennungskultur.

Arbeiten des britisch-japanischen Künstlers sind weltweit zu sehen. Dieses Jahr war er auf der Berlin Biennale vertreten. Die Ausstellungen dauern bis zum 5. März.

erstellt am 16.Dez.2016 | 17:00 Uhr