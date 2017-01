Golden Globe Awards 2017 : „La La Land“ räumt ab – und Meryl Streeps Rede über Trump sorgt für Tränen

1 von 1 Foto: Chris Pizzello 1 von 1

Los Angeles | Während ihrer Rede wurde das Bangen um die Preise zur Nebensache: Für ihre politische Rede über den künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat die Schauspielerin und Ehrenpreisträgerin Meryl Streep viel Bewunderung von Hollywood-Kollegen geerntet. „Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle“, sagte die 67-jährige Streep in der Nacht zu Montag unter Tränen bei der Verleihung der Golden Globes.

Der eindrücklichste Auftritt des Jahres sei für sie nicht in einem Film gewesen, sondern, als Trump in einer Wahlkampfrede die Bewegungen eines körperlich Behinderten nachgeäfft habe. „Es hat mein Herz gebrochen als ich es gesehen habe, und ich kann es noch immer nicht aus meinem Kopf bekommen. (...) Dieser Instinkt, andere zu demütigen - wenn es von jemanden in der Öffentlichkeit vorgemacht wird, von jemand Mächtigem - zieht sich in den Alltag von uns allen.“ Schließlich gebe das anderen Menschen vermeintlich die Erlaubnis, dasselbe zu tun: „Respektlosigkeit lädt zu Respektlosigkeit ein, Gewalt animiert zu Gewalt.“

Der Film „Moonlight“ von Regisseur Barry Jenkins hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Das berührende Werk erzählt von einem jungen, schwulen Afroamerikaner. Der große Abräumer der Gala war aber die Musical-Romanze „La La Land“ mit sensationellen sieben Trophäen. Das ist neuer Rekord bei des Globes: Bislang hatte es höchstens sechs Auszeichnungen für einen Film gegeben.

„La La Land“ wurde als beste Komödie ausgezeichnet. Außerdem gab es für das nostalgische Werk Preise für Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle sowie die Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling und die Filmmusik.

Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert wurde für „Elle“ mit dem Golden Globe als beste Drama-Schauspielerin ausgezeichnet. Casey Affleck nahm seinen ersten Golden Globe als bester Drama-Darsteller für seine Rolle in dem berührenden Familiendrama „Manchester by the Sea“ entgegen.

Deutsche Hoffnungen wurden in der Globe-Nacht enttäuscht. Die Vater-Tochter-Geschichte „Toni Erdmann“ von Regisseurin Maren Ade ging leer aus: Den Preis in der Sparte „bester nicht-englischsprachiger Film“ holte „Elle“ nach Frankreich. Bislang hielten „Einer flog über das Kuckucksnest“ und „Midnight Express“ den Globe-Rekord. Beide waren in den 1970er Jahren mit je sechs Trophäen geehrt worden.

Die seit 1944 vergebenen Golden Globe Awards sind die wichtigsten Filmpreise nach den Oscars. Über die Gewinner entscheidet eine Gruppe von knapp 100 internationalen Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten. Die Verleihungszeremonie findet traditionell bei einem lockeren Gala-Dinner statt.

Die Gewinner des Abends

Cecil-B.-DeMille-Ehrenpreis für das Lebenswerk:

Meryl Streep

Bestes Drama: Moonlight

Nominiert waren:

Manchester by the Sea Hell or High Water Moonlight Lion Hacksaw Ridge

Beste Komödie/Musical: La La Land

Nominiert waren:

La La Land Florence Foster Jenkins Deadpool Sing Street 20th Century Women

Bester ausländischer Film: Elle

Nominiert waren:

Toni Erdmann Deutschland Divines Frankreich Elle Frankreich Neruda Chile The Salesman Iran/Frankreich

Beste Regie: Damien Chazelle

Nominiert waren:

Damien Chazelle La La Land Barry Jenkins Moonlight Kenneth Lonergan Manchester by the Sea Tom Ford Nocturnal Animals Mel Gibson Hacksaw Ridge

Bester Schauspieler in einem Musical-Film oder einer Komödie: Ryan Gosling

Nominiert waren:

Ryan Gosling La La Land Colin Farrell The Lobster Ryan Reynolds Deadpool Hugh Grant Florence Foster Jenkins Jonah Hill War Dogs

Bester Schauspieler in einem Drama: Casey Affleck

Nominiert waren:

Denzel Washington Fences Casey Affleck Manchester by the Sea Joel Edgerton Loving Viggo Mortensen Captain Fantastic Andrew Garfield Hacksaw Ridge

Beste Schauspielerin in einem Drama: Isabelle Huppert

Nominiert waren:

Natalie Portman Jackie Amy Adams Arrival Jessica Chastain Miss Sloane Isabelle Huppert Elle Ruth Negga Loving

Beste Schauspielerin in einem Musical-Film oder einer Komödie: Emma Stone

Nominiert waren:

Meryl Streep Florence Foster Jenkins Annette Bening 20th Century Women Lily Collins Rules Don't Apply Hailee Steinfeld The Edge of Seventeen Emma Stone La La Land

von dpa

erstellt am 09.Jan.2017 | 08:34 Uhr