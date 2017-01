Preisverleihung : «La La Land» Favorit bei den Golden Globes

vergrößern 1 von 4 Foto: Chris Pizzello 1 von 4







Sieben Wochen vor der Oscar-Verleihung stehen die Golden Globes am Wochenende im Rampenlicht. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse, die am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills verteilt werden, gelten als Barometer für die Oscar-Nacht.

Während die Macher hinter «La La Land» und «Moonlight» die besten Chancen auf einen Golden Globe haben, kann auch Deutschland auf den begehrten Filmpreis hoffen.

Die nostalgische Musical-Romanze «La La Land» mit Ryan Gosling und Emma Stone als verliebtes Paar in Los Angeles ist mit sieben Nominierungen der Favorit. Die Geschichte von Jazz-Enthusiast Sebastian und der jungen Schauspielerin Mia holte unter anderem Nominierungen als beste Komödie/Musical-Film, beste Regie sowie Nominierungen für die beiden Hauptdarsteller.

Mit sechs Nominierungen geht das Independent-Drama «Moonlight» ins Rennen, das in drei Kapiteln das Erwachsenwerden eines jungen schwulen Afroamerikaners in Florida schildert. Das Team um den schwarzen Regisseur Barry Jenkins kann unter anderem auf den Preis als bestes Filmdrama und für die beste Regie hoffen. Das Familiendrama «Manchester by the Sea» hat fünf Gewinnchancen. Um den Top-Globe als bestes Drama wetteifern auch «Hell Or High Water», «Lion» und «Hacksaw Ridge».

Mit ihrer gefeierten Vater-Tochter-Geschichte «Toni Erdmann» könnte die deutsche Regisseurin Maren Ade den Globe als bester nicht-englischsprachiger Film holen. In der Kategorie treten unter anderem auch die Auslands-Filme «Elle» (Frankreich), «Neruda» (Chile) und «The Salesman» (Iran) an. Der aus Frankfurt stammende Star-Komponist Hans Zimmer hat mit seiner Filmmusik für das Drama «Hidden Figures» Chancen auf eine weitere Trophäe.

Neben Spielfilmen werden in den 25 Preiskategorien auch Fernsehproduktionen ausgezeichnet. Nominiert sind unter anderem die TV- und Streaming-Serien «Game of Thrones», «Transparent», «Mozart in the Jungle» und «Stranger Things».

Der US-Komiker Jimmy Fallon gibt erstmals als Golden-Globe-Moderator den Ton an. Vorab wurde bekannt, dass Stars wie Matt Damon, Eddie Redmayne, Nicole Kidman und Reese Witherspoon beim Austeilen der Trophäen helfen werden.

Eine Gewinnerin steht schon fest. Die achtfache Golden-Globe-Preisträgerin Meryl Streep soll den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten.

Über die Goldene Weltkugel entscheidet eine kleine Gruppe alteingesessener Auslandsjournalisten (Hollywood Foreign Press Association), weniger als hundert Kritiker, die kaum jemand kennt. Dennoch sind die Globes oft ein Stimmungsbarometer für die Oscars, die von rund 7000 Mitgliedern der renommierten Academy of Motion Picture Arts and Sciences Ende Februar verliehen werden.

Golden Globe Nominierungen

Golden Globe Presenter

von dpa

erstellt am 08.Jan.2017 | 14:16 Uhr