Jahrelange Recherche : Ein deutsches Künstlerleben: «Orgelmann»

Der in Auschwitz ermordete Felix Nussbaum galt lange Zeit als vergessener Maler. Das hat sich gründlich geändert. Stück für Stück wurden seine Werke wiederentdeckt und 1998 erhielt er in seiner Heimatstadt Osnabrück ein spektakuläres Museum, erbaut vom Stararchitekten Daniel Libeskind.

Nussbaums außergewöhnliche und tragische Biografie und das Wunder seiner Wiederentdeckung sind jetzt in Mark Schaevers Buch «Orgelmann» nachzulesen. Dabei lässt der belgische Journalist den Leser direkt an seiner eigenen Entdeckungsreise teilnehmen. Aus tausend Puzzleteilen setzte Schaevers in jahrelanger Recherche diese von Exil und Verfolgung geprägte Biografie zusammen. Denn der jüdische Künstler Nussbaum verbrachte wesentliche Teile seines Lebens in Belgien. Von hier wurde er 1944 nach Auschwitz deportiert.

Schaevers gelang es, noch letzte Zeitzeugen ausfindig zu machen. Vor allem aber sind die hier ausführlich dokumentierten Werke Nussbaums ein fulminantes Zeugnis dieses deutschen Künstlerlebens.

- Mark Schaevers: Orgelmann. Felix Nussbaum – ein Malerleben, Galiani Verlag, Berlin, 480 Seiten, 38,00 Euro, ISBN 978-3-86971-135-5.

von dpa

erstellt am 07.Feb.2017 | 16:53 Uhr